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赴政院聲援蔣萬安松機遷建 張善政：首都商務機場定位已見限制

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
桃園市長張善政上午出席行政院會，日前張善政力挺松機遷移，桃園機場乘載量能後，機場捷運也將承接更大載客量，將攜手提出訴求，並討論相關配套。記者蘇健忠／攝影
桃園市長張善政上午出席行政院會，日前張善政力挺松機遷移，桃園機場乘載量能後，機場捷運也將承接更大載客量，將攜手提出訴求，並討論相關配套。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安提出遷移松山機場打造台北AI園區。據轉述，桃園市長張善政今出席行政院會時指出，松機未來定位正面臨不上不下的困境，建議中央成立溝通平台展開前瞻性評估；他提到，攸關接駁的機場捷運正面臨號誌重整瓶頸，建議中央地方現在著手檢討，開啟好的合作模式。

蔣萬安日前宣布，台灣迎來AI黃金世紀，在成功爭取輝達落腳台北後，規劃遷移松山機場，把300公頃腹地打造成台北AI園區，並納入生活聚落、大型綠地公園。同時指桃園機場第三航廈將於2027年啟用、第三跑道2033年完工啟用，可負擔松山機場運量，他今也親自列席行政院會當面向中央說明。

據轉述，同樣親自出席行政院會的張善政指出，北台灣人口超過1000萬人，對於松山機場未來發展定位去留，不只是台北市的事情，而是北部很多縣市要共同關心。同時，因為它是一個區域發展的關鍵，中央也有相當大的角色可以扮演。

張善政建議中央成立一個中央跟地方的溝通平台，例如由國發會主導協助，開始做比較前瞻性的評估。

張善政提到，行政院曾經在2、3年前核定「松山機場2040年整體規畫」。在整體規畫裡面，把松山機場定位成「東北亞黃金航圈」的首都商務機場，但不可諱言，松山機場現在定位成商務機場的話，其實已經看到一些限制，像是規模、晚間禁航等等，對長遠發展有影響。但他也了解，現在仍有國防需求或急難需求。

張善政提醒，松山機場在未來定位上面臨不上不下的困境，因此松山機場有機會要遷移的話，從規畫到實施，10年時間是少不了的。在2040年之前，應該早一點著手，開始進入下一階段的規畫。

至於擔負最重要運輸功能的機捷，張善政指出，因為興建年代比較久，現在市長已經買不到號誌系統，當初的建設廠商也不存在，將來如果機場捷運要擴充，不管是買新的列車或擴充其他路線，都面臨號誌系統重整的瓶頸。交通部鐵道局和桃園市政府討論很久，一直沒有很好的解決方案，將來還是要面對。

張善政強調，松山機場2040年的定位檢討，從現在開始是適當的。中央跟地方透過機場未來的定位規畫，可以開啟中央跟地方非常好的合作模式，也為北部地區發展打造非常好的發展基礎。

蔣萬安 張善政 機場 松山機場

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