賴總統：明年給地方經費創新高 餘裕普發每人1萬不舉債

賴清德總統今天出席世界華人工商婦女企管協會世界年會開幕典禮，引禮運大同篇為施政目標，除了要運用稅收餘裕照顧全民外，也會持續推動「女性創業飛雁計畫」，透過創業輔導、人才培育及國際資源，支持更多女性創業、實現理想。

賴總統在國慶演說提出要將台灣打造為「山巔之城」，強調山巔之城建立在護國群山上，是民主良好治理的成果。

賴總統說，今年稅收超乎預期，因此編列明年度預算時有相當餘裕，國防、經濟發展、社會照顧、教育、文化及運動等預算都增加，給地方政府的經費也創歷史新高；政府還有餘裕，因此普發每人1萬元的AI紅利，不必舉債；此外，政府債務占GDP比率已從10年前約34%，降至目前的22%。

賴總統指出，持續推動AI新十大建設、1000億元中小微企業發展計畫及投資台灣三大方案，協助企業提升競爭力，促進產業發展。

賴總統說，過去台灣社會常說「成功的男人背後，都有一位偉大的女性」，現在越來越多故事是「女性若厲害，免男性『出頭』（出面）」，女性對社會的貢獻越來越大，是國家的福氣；政府重視女性創業及經濟參與，將持續推動女性創業飛雁計畫，透過創業輔導、人才培育及國際資源，支持更多女性創業、實現理想。