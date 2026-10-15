林佳龍結束波蘭訪問 曾見美參議院軍委會主席維克

外交部長林佳龍結束波蘭訪問行程後，已在今日返抵國門。林佳龍今指出，他應邀出席「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum）期間，也在場邊與美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）會晤，就台美關係及安全議題交換意見。

林佳龍今在臉書上表示，「能在華沙見到美國國會的老朋友，格外親切」。林佳龍表示，他與維克在場邊會晤，他代表賴清德總統感謝維克長期以來對台灣的支持，特別是維克近期在「川習會」期間於美國參議院的發言。

林佳龍表示，賴總統及國安團隊都反覆觀看維克的發言，非常佩服他鏗鏘有力又幽默的演說；也感謝維克在川習會後，持續就台美關係及安全議題堅定為台灣發聲。

會晤期間，維克也分享過去搭乘軍機訪台的經驗，並表示很高興自己的發言受到台灣朋友的關注，也很高興能在華沙與林佳龍會面。

林佳龍表示，此行除透過華沙安全論壇向歐洲和國際社會分享台灣觀點，也把握機會與長期支持台灣的國際友人交流，持續深化台灣與理念相近夥伴的連結。