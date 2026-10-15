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親赴政院談松機遷移 蔣萬安秀公文：2023年曾回函中央表達遷建立場

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席行政院會後，出示公文表示台北市政府很早就提出松機遷移，立場沒有改變。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午出席行政院會後，出示公文表示台北市政府很早就提出松機遷移，立場沒有改變。記者蘇健忠／攝影

今天是台北市長蔣萬安宣布松機遷移後第一場行政院會，蔣萬安不僅親自出席，會後更秀出一張回覆中央的函文，指台北市府2023年8月就曾清楚表達立場，認為松山機場遷建有利於台北市整體都市規畫發展，希望交通部納入考量。他說，今天溝通過程順利，開啟中央、地方針對此議題的整體評估。

對於各界關注桃園機場第三航廈原本是要分擔第一、第二航廈人流，並未規畫分擔松山機場人流。蔣萬安說，目前桃園機場第一、第二航廈整體人流其實可以承載大概4800萬，第三航廈啟用後能提升至6000到7000萬的人流，目前松山機場整體人流約為500多萬人次，絕對可以承接容納，技術上可以克服。

蔣萬安日前宣布，台灣迎來AI黃金世紀，在成功爭取輝達落腳台北後，規劃遷移松山機場，把300公頃腹地打造成台北AI園區，並納入生活聚落、大型綠地公園，同時指桃園機場第三航廈將於2027年啟用、第三跑道2033年完工啟用，可負擔松山機場運量。

蔣萬安受訪指出，卓揆在院會展現開放的態度，願與地方好好討論，院長、部長也都提出目前可能遇到的狀況及困難，他也一一回應可以如何討論並提出解決方案，「我想整個溝通的過程是很順利，而且大家彼此交換意見」，更重要的是，開啟地方、中央就未來AI產業發展及松機遷移做整體評估跟討論。 

蔣萬安表示，AI產業需要用地，輝達執行長黃仁勳當時多次到台北，經過協調，北市府也幫輝達找到所需用地。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋稱AI產業不需要用地、形成產業聚落，「他難道會比黃仁勳還要懂AI嗎？」 

蔣萬安接下來秀出一份公文，標題為「檢送『松山國際機場2040年整體規劃』成果報告之本府書函意見」。他說，在歷次交通部審查會議都清楚載明台北政府回覆的具體意見2023年8月也正式告知中央北市的立場，提及松山機場遷建有利於台北市整體都市規畫發展，市民殷切期盼，請交通部將松山機場遷移案納入後續機場整體規畫思考，這些非常清楚。

蔣萬安說，從前年輝達跟北市接觸後，市府積極盤點能使用的土地，提供AI產業使用，並盤點松南營區等地，去年便積極跟國產署、國防部協調，也實際到現場勘查三次，因此在去年底收回這塊土地，為接下來AI產業發展需要準備。

對於是否支持行政院規畫松山機場2040年首都國際商務機場案，蔣萬安再次拿出公文稱，當時中央發文詢問台北市府立場，市府即刻在8月份清楚回覆上述立場。

松機 政院 松山機場 蔣萬安

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