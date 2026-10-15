遭黑函看板指控「偷拍大體」 民眾黨施淑婷怒赴竹檢提告

民眾黨新竹市議員參選人施淑婷今天親赴新竹地方檢察署按鈴申告，針對昨天新竹市重要交通要道出現惡質黑函巨幅看板，施淑婷表示，看板將過去殯葬管理所委外廠商作業疏失，栽贓抹黑為其個人涉犯「偷拍大體、散播亡者遺照」，正式對幕後出資、企畫及懸掛看板的人員提出「公職人員選舉罷免法」意圖使人不當選罪，以及加重誹謗罪告訴。

施淑婷指出，大選在即，特定陣營因選情告急，竟放棄理性監督與政策辯論，退化至無底線的造謠抹黑。該看板在頂部以超大字體標記「高虹安派任施淑婷 擔任民政處長期間：」，接續以她為單一主詞，羅列9大項指控，更惡意寫上「偷拍大體，散播亡者遺照」。在中文閱讀習慣與版面視覺引導下，路過民眾第一時間皆會誤以為是「施淑婷親自去偷拍亡者、散播照片」。

施淑婷痛批，新竹市殯葬管理所過往相關事件，純屬特定外包廠商基層人員嚴重違失，市府主管機關早已完成行政調查、祭出嚴厲懲處並向社會大眾公開說明，全案自始至終絕非施淑婷本人所為，施淑婷更從未有任何偷拍或散播大體的行徑。

施淑婷說，「死者為大、尊重亡者尊嚴」是台灣社會最基本的道德底線，抹黑集團身處政治圈，對官方公開調查紀錄知甚詳，故意把惡名扣在她頭上，其動機就是為了摧毀其人格、謀取政治私利，徹底該當「真正惡意原則」，完全逾越憲法保障言論自由的紅線。

施淑婷強調，面對這類藏匿於幕後的「暗黑金流」與「無名黑手」，她絕不姑息妥協。今日具狀向地檢署提告，同時聲請檢察官依法向廣告看板地主、建物管委會、廣告代理商及工程廠商調取租賃合約、金流帳戶及審稿聯絡紀錄，勢必將幕後出資策畫的黑手繩之以法。「新竹市民需要的是光明磊落的民主競爭，而不是選情告急就潑髒水的惡霸文化！」施淑婷呼籲對手懸崖勒馬，還給新竹乾淨、清白的選舉空間。

施淑婷今天對幕後出資、企畫及懸掛看板的人員提出「公職人員選舉罷免法」意圖使人不當選罪，以及加重誹謗罪告訴。圖／民眾黨提供

新竹市議員參選人施淑婷今天親赴新竹地方檢察署按鈴申告。記者郭政芬／攝影