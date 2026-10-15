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趙少康兩度專訪沈伯洋挨批扯後腿 朱立倫：尊重不同立場媒體
趙少康8天內兩度專訪沈伯洋，引發部分藍營支持者不滿，質疑此舉恐在選戰中扯後腿。國民黨前主席朱立倫今天受訪表示，應尊重媒體，相信台北市長蔣萬安接下來也會接受各種媒體訪問，重要的是展現自己，讓選戰真實的一面呈現，最後由選民投下智慧的一票。
朱立倫今天出席新北市新店區「2026銀光好居標章授證暨創新服務獎頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪。媒體提及趙少康8天內2度專訪沈伯洋，被部分藍營支持者認為是在扯後腿，朱立倫表示，應該尊重媒體。
朱立倫表示，相信蔣萬安接下來也會接受不同媒體的訪問，不論是綠營立場的媒體，或各種不同色彩的媒體，都應予以尊重。
朱立倫強調，重要的是好好表現自己，讓這場選戰真實的一面能夠展現出來，「最後選民投下智慧的一票」。
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