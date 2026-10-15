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蔣萬安拋松機遷移 朱立倫認必然趨勢、籲綠營別嘲諷

中央社／ 新北15日電

台北市長蔣萬安日前提出遷移松山機場計畫，前國民黨主席朱立倫今天表示，好的市長必須提出城市遠見，相信松機遷建是未來必然趨勢，但需要長遠規劃，並呼籲民進黨不要嘲諷。

朱立倫今天上午前往新北市新店出席銀光好居標章授證典禮，會前聯訪被問到松山機場遷移議題表示，一位好市長，一定要提出城市或區域發展的遠見。過去他曾在桃園提出桃園航空城，以及在新北提出三環三線，新北市長侯友宜也推動三環六線，這些都是城市發展的重要政見。

朱立倫說，記得當年無論是航空城或三環三線，民進黨都有許多嘲諷，甚至稱是「畫大餅、買不起的大牛排」，但如今一一都在實現。他相信松山機場未來遷建是必然趨勢，但須做長遠規劃，蔣萬安提出這項計畫具有遠見，他建議民進黨不要用嘲諷態度看待，否則將來會被反過來檢視。

此外，蔣萬安將與民進黨台北市長參選人沈伯洋進行辯論，朱立倫建議蔣萬安做自己，以台北市長的角色提出過去4年政績及未來4年遠見，不必隨著對手起舞，用認真、誠懇態度面對。

另外，日前民調專家戴立安發布的民調顯示，新北市長選舉的支持度中，民進黨參選人蘇巧慧領先國民黨參選人李四川13個百分點。朱立倫回應，民調主持人也提到，藍營支持者可能陷入沉默螺旋不表態，而綠營支持者在近期刺激及整體趨勢下積極表態，因此真實情況可能不一定如此，但他們仍會謹慎面對，尊重每一份民調結果，繼續加油。

蔣萬安 朱立倫 綠營

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