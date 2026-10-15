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影／藍提選前通過普發現金特別條例 莊瑞雄：圖窮匕見
國民黨中常會昨天通過，要求立院黨團於11月28日三合一選舉前三讀通過特別條例，滿足全民普發兩萬的願望，民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團回應時事表示，國民黨選前突加碼普發現金，根本是「圖窮匕見」，不但質疑近5000億元的財源從何而來，也直言「不是立法院通過一個法案，錢就從天上掉下來」，藉此呼籲在野黨應加速審議116年度中央政府總預算，讓民眾可以順利領到普發現金一萬元。
對於國民黨中常會通過，要求立法院黨團三合一選舉前三讀通過普發現金特別條例一事，莊瑞雄表示，現在看來，當初他提出的質疑確實沒錯，國民黨根本是「圖窮匕見」，今年要求普發2萬元，相信明年還會繼續提出。他強調，政府在推動公共建設、交通、經濟發展及社會福利等政策時，必須兼顧各部會需求，不能因為單一政策的財政支出，造成其他部會預算遭到排擠，若必須透過舉債，甚至排擠其他公共建設與社福政策，就有必要進一步檢討其合理性。
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