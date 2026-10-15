賴惠員做錯什麼？作家直指3核心：道歉說詞更像自我辯解

台北101董事長賈永婕昨（14）日赴立法院備詢，因穿著問題遭立委賴惠員建議穿著「要跟我們一樣純樸一點」，隨後又以「還要再繼續辯嗎？」轉頭中斷賈永婕的回應。作家吳淡如今日在臉書發文表示，若自己遇到同樣情況，也會感到不舒服。

吳淡如認為，這起事件引發反彈的關鍵不只是穿著，而是許多人從對話中看見有權力者要求他人服從自身生活標準，進而牽動自主、尊嚴與公平等議題。吳淡如也指出，賴惠員事後以議事禮儀解釋相關言論，但她認為，長袖洋裝與議事禮儀之間的關聯並不明確，相關說法聽起來更像是自我辯解。

吳淡如進一步從3面向分析此事的爭議：

一、拿自己當標準，觸發心理抗拒

首先，她認為，當個人偏好被當成群體標準時，容易引發反感。當「純樸」被視為合宜的標準，其他穿著風格便可能被間接貼上浮華、不莊重的標籤，讓單純的審美差異演變成人格評價。

吳淡如並以心理抗拒理論來分析此事，指出當人覺得選擇自由受威脅時，容易會憤怒、反駁，直覺地想把自由拿回來。旁觀者若認同當事人，也會有同樣的反應。在民主社會，人對「你應該怎麼穿」特別敏感。

二、不讓人解釋，比批評更傷尊嚴

其次，她指出，當賈永婕試圖解釋自己的穿著，卻被定義成頂嘴，遭到對方以「還要繼續辯嗎？」回應，容易讓旁觀者感受到對話權力的不對等，彷彿掌握話語權的一方不僅掌握了判斷標準，也掌握了結束對話的權力。她認為，這種上對下的姿態，很容易讓人聯想到威權的溝通。

三、喚起女性被審查外表的共同經驗

吳淡如認為，這場爭議也觸及女性長期面臨的外貌審視。她指出，許多女性在工作場合中，往往還沒談到工作表現，穿著、妝容、年齡與身材就先成為評論焦點，因此相關畫面容易讓人聯想到自身經驗，名人新聞就變成了「我也遇過」。即使發言者同樣是女性，也不會減輕這種感受，反而更容易被放進「女人為難女人」的老印象裡。

吳淡如最後表示，正式場合中，個人可以選擇樸素、端莊或穩重的穿著，但若位居高位者要求他人按照自己的標準打扮，又不讓對方充分說明，自然容易讓人反感。她認為，在公開場合評論他人穿著，本來就應格外謹慎，並強調這或許才是公眾人物真正應該遵守的議事禮儀。