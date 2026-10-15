財政部指普發2萬要舉債 賴士葆：追加預算台電拿了快千億 省下就能發

總統賴清德宣布明年要普發1萬元後，國民黨團主張爭取普發2萬元。國民黨昨天中常會通過，要求立院黨團於11月28日九合一地方選舉投票前三讀特別條例，但財政部認為會造成舉債，外界質疑行政院可能不副署。國民黨立委賴士葆今表示，其實錢是夠的，今年度追加預算6千億，台電拿了快1千億，難道沒有商量空間嗎？他強調把這些省下來發2萬是有錢的，也不需要舉債。

財政部長莊翠雲昨在立法院答詢，今年中央1到9月實際只比去年同期增加2500億元，而今年度總預算加上追加預算後，甚至要舉債2085億元。

賴士葆今受訪表示，其實錢是夠的，追加預算6千億，有需要追加這麼多嗎？過去例子，追加預算了不起1千億左右，怎麼有一次撥補6千億元，其中台電拿了快1千億，這些東西難道沒有商量空間嗎？把這些省下來要發2萬是有錢的，也不需要舉債。

賴士葆提到，因為今年稅收超徵，莊翠雲昨天在財委會講的是，今年度到現在為止，超徵7000億元之多。他認為，當然有一部分要給地方政府，可是中央拿的還是非常多，追加預算不要追加這麼多，裡面有一部分可以拿出來普發現金。