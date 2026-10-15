張善政表態挺松機遷移 籲中央地方合作、機捷配套同步規畫

台北市長蔣萬安今赴行政院會，討論松山機場遷移計畫，桃園市長張善政也列席支持，表達認同遷移松機的規畫方向。張善政表示，松機去留牽動北台灣逾千萬人口及區域發展，不只是台北市的事，建議中央成立與地方的溝通平台，提前檢討2040年定位；若未來航班移往桃園機場，機場捷運運能及號誌系統更新等問題，也應同步納入規畫。

據轉述，張善政今在行政院會表示，北台灣人口超過一千萬人，松山機場未來如何定位、是否遷移，不只是台北市的事，周邊縣市都應共同關心。機場牽動整體區域發展，中央在政策規畫與資源協調上具有重要角色，應讓地方參與討論。

張善政表示，可由中央建立與地方政府的正式溝通平台，例如交由國家發展委員會主導協助，針對松山機場長期定位、遷移可能性及相關交通需求，展開前瞻性評估，讓不同縣市共同研議方向。

張善政提到，行政院先前核定「松山機場2040年整體規畫」，將松機定位為東北亞黃金航圈的首都商務機場，但目前機場規模有限，且受到夜間禁航等條件限制，長期發展難免受到影響，現行定位有必要重新檢視。

張善政說，松山機場仍有國防及緊急救援等需求，不能只從民航運輸角度決定去留。不過，現有商務機場定位已面臨發展限制，未來若考慮遷移，從規畫到實際執行至少需要十年，因此不宜等到2040年才啟動下一階段討論。

張善政表示，松機若遷移，桃園國際機場可能承接更多航班及旅客，負責機場聯外運輸的桃園機場捷運，運能擴充問題必須同步納入評估，否則即使航空運輸重新布局，地面交通仍可能面臨壓力，尤其機捷興建時間較早，當年採用的號誌系統如今已無法在市場購得，原建置廠商也已不存在。未來無論增購列車或擴充路線，都可能涉及整套號誌系統重整，形成運能提升的技術瓶頸。

張善政說，交通部鐵道局與桃園市政府針對號誌問題已討論許久，至今仍未找到理想解方，未來勢必得面對，現在正是檢討松山機場2040年定位的適當時機，盼透過中央地方合作，為北部區域發展及交通建設預先布局。