快訊

詐前男友被判1年8月…前主播薛楷莉被通緝20年 高檢署曝光黑白大頭照

小彬彬髖關節發炎拖成骨壞死！醫揭骨壞死2大風險 走路卡卡別忍快就醫

MLB／單場3轟把道奇打入絕境！ 釀酒人國聯冠軍賽3勝0敗聽牌

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政表態挺松機遷移 籲中央地方合作、機捷配套同步規畫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政上午出席行政院會，日前張善政力挺松機遷移，桃園機場乘載量能後，機場捷運也將承接更大載客量，將攜手提出訴求，並討論相關配套。記者蘇健忠／攝影
桃園市長張善政上午出席行政院會，日前張善政力挺松機遷移，桃園機場乘載量能後，機場捷運也將承接更大載客量，將攜手提出訴求，並討論相關配套。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安今赴行政院會，討論松山機場遷移計畫，桃園市長張善政也列席支持，表達認同遷移松機的規畫方向。張善政表示，松機去留牽動北台灣逾千萬人口及區域發展，不只是台北市的事，建議中央成立與地方的溝通平台，提前檢討2040年定位；若未來航班移往桃園機場，機場捷運運能及號誌系統更新等問題，也應同步納入規畫。

據轉述，張善政今在行政院會表示，北台灣人口超過一千萬人，松山機場未來如何定位、是否遷移，不只是台北市的事，周邊縣市都應共同關心。機場牽動整體區域發展，中央在政策規畫與資源協調上具有重要角色，應讓地方參與討論。

張善政表示，可由中央建立與地方政府的正式溝通平台，例如交由國家發展委員會主導協助，針對松山機場長期定位、遷移可能性及相關交通需求，展開前瞻性評估，讓不同縣市共同研議方向。

張善政提到，行政院先前核定「松山機場2040年整體規畫」，將松機定位為東北亞黃金航圈的首都商務機場，但目前機場規模有限，且受到夜間禁航等條件限制，長期發展難免受到影響，現行定位有必要重新檢視。

張善政說，松山機場仍有國防及緊急救援等需求，不能只從民航運輸角度決定去留。不過，現有商務機場定位已面臨發展限制，未來若考慮遷移，從規畫到實際執行至少需要十年，因此不宜等到2040年才啟動下一階段討論。

張善政表示，松機若遷移，桃園國際機場可能承接更多航班及旅客，負責機場聯外運輸的桃園機場捷運，運能擴充問題必須同步納入評估，否則即使航空運輸重新布局，地面交通仍可能面臨壓力，尤其機捷興建時間較早，當年採用的號誌系統如今已無法在市場購得，原建置廠商也已不存在。未來無論增購列車或擴充路線，都可能涉及整套號誌系統重整，形成運能提升的技術瓶頸。

張善政說，交通部鐵道局與桃園市政府針對號誌問題已討論許久，至今仍未找到理想解方，未來勢必得面對，現在正是檢討松山機場2040年定位的適當時機，盼透過中央地方合作，為北部區域發展及交通建設預先布局。

張善政 松機 機捷 松山機場 桃園機場 行政院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

爭取松機遷移…蔣萬安今赴行政院會說明 張善政相挺

蔣萬安赴行政院會談松機遷移 盼中央地方攜手打造 AI 園區

蔣萬安明赴行政院會直球對決松山機場遷移 張善政也將出席力挺

蔣萬安提松機遷建規畫AI園區 洪孟楷：交部稱運量移轉桃機技術可行

相關新聞

強調出國無「考察」 僑委會連13個月揭預算執行給空白

立法院國防外交委員會今邀請僑委會報告，並審查「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，但僑委會因預算名目不同給出空白內容。然而，僑委會不只送交委員會的費用執行表空白，自去年9月以來連續13個月都給出空白內容。

影／王義川又槓徐巧芯怒嗆「爛召委」 沈伯洋一旁看戲表情曝

立法院外交及國防委員會今天再爆口角，民進黨立委王義川才剛結束質詢，因不滿國民黨召委徐巧芯評論僑委會報告，當場起身怒嗆「爛召委、爛召委」，還批評徐是為了選舉幫台北市長蔣萬安。雙方隔空互嗆，徐巧芯一度宣布休息1小時，最後在民進黨立委王定宇出面緩頰後，改為休息5分鐘落幕。

影／川普爆中油採購阿拉斯加天然氣 黃國昌怒斥：黑箱到匪夷所思

美國總統川普13日在阿拉斯加州一場造勢活動表示，台灣同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，並承諾額外投資44億美元（約新台幣1411億元），以確保這項LNG計畫完工。民眾黨主席黃國昌今天在豐原活動中受訪表示，攸關台灣中油上千億投資，台灣人竟是美國總統川普參加他們的地方選舉造勢活動中才得知，此事非常嚴重，黑箱作業到簡直匪夷所思。

趙少康兩度專訪沈伯洋挨批扯後腿 朱立倫：尊重不同立場媒體

趙少康8天內兩度專訪沈伯洋，引發部分藍營支持者不滿，質疑此舉恐在選戰中扯後腿。國民黨前主席朱立倫今天受訪表示，應尊重媒體，相信台北市長蔣萬安接下來也會接受各種媒體訪問，重要的是展現自己，讓選戰真實的一面呈現，最後由選民投下智慧的一票。

財政部指普發2萬要舉債 賴士葆：追加預算台電拿了快千億 省下就能發

總統賴清德宣布明年要普發1萬元後，國民黨團主張爭取普發2萬元。國民黨昨天中常會通過，要求立院黨團於11月28日九合一地方選舉投票前三讀特別條例，但財政部認為會造成舉債，外界質疑行政院可能不副署。國民黨立委賴士葆今表示，其實錢是夠的，今年度追加預算6千億，台電拿了快1千億，難道沒有商量空間嗎？他強調把這些省下來發2萬是有錢的，也不需要舉債。

張善政表態挺松機遷移 籲中央地方合作、機捷配套同步規畫

台北市長蔣萬安今赴行政院會，討論松山機場遷移計畫，桃園市長張善政也列席支持，表達認同遷移松機的規畫方向。張善政表示，松機去留牽動北台灣逾千萬人口及區域發展，不只是台北市的事，建議中央成立與地方的溝通平台，提前檢討2040年定位；若未來航班移往桃園機場，機場捷運運能及號誌系統更新等問題，也應同步納入規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。