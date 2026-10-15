立委洪孟楷：淡海、林口、松機整體規畫 是北台灣發展重要三本柱

新北市立委洪孟楷上午針對和碩董事長童子賢主張大台北地區若要發展 AI 產業園區，應考慮落腳在淡海新市鎮的想法表示贊同，認為這與他大力推動、期待淡海二期朝精密工業、高附加價值產業發展的方向一致。

洪孟楷指出，今天台北市長蔣萬安、桃園市長張善政共同前往行政院會，就是希望中央從北北基桃整體發展的角度，思考未來30年的科技、半導體與AI布局。

他身為新北市選出的中央民意代表，全力支持淡海科學城、林口AI智慧園區、松機整體規畫「三本柱」一起推動，讓北台灣的土地、人才與交通優勢，真正變成投資與就業機會，且是超越黨派為中華民國長遠發展應該共同努力的方向。

洪孟楷說，目前淡海二期一區已辦理公展，但超過九成是私有土地，如何兼顧地主參與意願、凝聚開發共識，是內政部國土管理署必須加緊腳步的工作。新北市政府且早已提前在林口整地規畫108公頃「國際AI＋智慧園區」，並成功吸引全球半導體設備大廠艾司摩爾進駐。

從淡海經淡江大橋、八里再接105市道，就能串聯林口園區，且鄰近桃園機場、台北港，並可連接國道1號及台61線。對高科技企業而言，人員往來、設備運送、產品出口，都需要便利的交通。把這些優勢串起來，就能讓淡海與林口一起吸引更多投資，帶動整個北台灣發展。

至於松山機場遷移，應隨桃園機場第三航廈預計明年完工，進一步具體討論。昨天他質詢交通部次長，針對松機運量移轉到桃機第三航廈，得到「技術上絕對可行」的答覆；數發部長也指出，若市中心土地要發展AI產業，企業總部是可以考慮的方向。

既然如此，中央應與地方一起把航空運能、交通配套及軍民航需求評估清楚。若能透過遷移釋出大片完整土地，就有機會吸引更多跨國企業總部進駐，帶來高科技人才、資金與國際影響力。面對全球AI競爭，台灣應該有企圖心，也要拿出讓願景落實的辦法。