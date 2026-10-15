影／王義川又槓徐巧芯怒嗆「爛召委」 沈伯洋一旁看戲表情曝

立法院外交及國防委員會今天再爆口角，民進黨立委王義川才剛結束質詢，因不滿國民黨召委徐巧芯評論僑委會報告，當場起身怒嗆「爛召委、爛召委」，還批評徐是為了選舉幫台北市長蔣萬安。雙方隔空互嗆，徐巧芯一度宣布休息1小時，最後在民進黨立委王定宇出面緩頰後，改為休息5分鐘落幕。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會代理委員長李姸慧報告因公出國管理等議題。徐巧芯不滿僑委會送交的考察費用執行情形表內容空白，質疑預算編列及執行情形。

王義川質詢外交部次長陳明祺後，徐巧芯接著批評僑委會與外交部的回應，王義川隨即起身抗議，認為徐在評論他的質詢，並連聲怒罵「爛召委」，徐則反駁自己是在評論機關回應。民進黨立委林楚茵也走到發言台與徐巧芯互嗆，質疑原本宣布休息5分鐘，怎麼又變成1小時。

雙方越吵越激烈，徐巧芯一度宣布休息1小時，還稱王義川若繼續發言，休息時間就會更長。正等待質詢的沈伯洋則在一旁看得滿臉笑容。最後王定宇出面協調，徐巧芯宣布休息5分鐘，才化解這場衝突。

立法院外交及國防委員會今天立委王義川（左）質詢外交部次長陳明祺後，召委徐巧芯（右二）接著批評僑委會與外交部的回應，王義川隨即起身抗議，認為徐在評論他的質詢，並連聲怒罵「爛召委」，徐則反駁自己是在評論機關回應，雙方越吵越激烈，徐巧芯一度宣布休息1小時，正等待質詢的沈伯洋（右下）則在一旁看的笑容滿面。記者季相儒／攝影

休息結束後沈伯洋（右）上台質詢前特意跟徐巧芯（左）鞠躬。記者季相儒／攝影