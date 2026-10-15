強調出國無「考察」 僑委會連13個月揭預算執行給空白

立法院國防外交委員會今邀請僑委會報告，並審查「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，但僑委會因預算名目不同給出空白內容。然而，僑委會不只送交委員會的費用執行表空白，自去年9月以來連續13個月都給出空白內容。

立院國防外交委員會今邀請僑務委員會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，同時請外交部列席，並備質詢；此外，委員會也審查僑委會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。不過，僑委會給立法院的執行情形表只有一頁。

此外，僑委會因公出國預算類別分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，指歷年均未編列「考察」類別的出國預算，亦無考察案件，就立院所詢問預算執行情況給予空白。

僑委會指出，僑委會依照立法院114年2月19日決議，行政院於114年7月3日院授主預彙字第1140101903A號函辦理，參照預算法第62條之1要求揭露政策宣導預算執行情形，按月公開出國考察費用明細。

不過僑委會自去年9月開始揭露相關資訊，卻連續13個月在「出國考察專區」都給出「無」出國考察，資料顯示空白。