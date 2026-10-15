蔣萬安赴行政院會談松機遷移 盼中央地方攜手打造 AI 園區

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫後，15日列席行政院會，盼與中央就松機遷移及打造AI園區等議題交換意見。蔣萬安會前受訪表示，AI時代來臨是台北市的重要契機，打造AI園區與松機遷移將是台灣未來發展的重要新起點，北市非常願意與中央共同推動松機遷移。

蔣萬安指出，松機遷移不僅攸關台北市整體經濟發展，也涉及居住及交通等面向。長期受到航高限制的生活空間若能開放，將成為打造北台灣八縣市科技廊道的關鍵拼圖。

蔣萬安表示，他是第一位提出松機遷移構想的台北市現任市長，昨天立法院委員會進行專案報告時，不分朝野的立委也認為，松機遷移是具有意義且值得討論的議題。他認為，這讓台北市看到中央與地方攜手合作的機會，盼共同推動相關目標。

今天是蔣萬安提出松機遷移計畫後，首次列席行政院會。桃園市長張善政也列席院會，表達認同松機遷移的規畫方向，但未安排會前受訪，將以會後發稿方式說明立場。據了解，北市與桃市府高層曾交換意見，認為松機遷移攸關北北基桃共同未來，兩市長將共同提出訴求與配套。

不過，松機遷移仍有不同看法。交通部次長陳彥伯日前指出，過去四年台北市政府未曾與交通部討論此一涉及國家發展的重要公共議題。松山機場是國際、兩岸及離島交通樞紐，牽涉民航、都市發展與離島交通等面向，應審慎評估。和碩董事長童子賢也表示，不贊成遷走松山機場，認為首都應保有中小型航空交通基地。