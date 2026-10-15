預算報告給空白 僑委會：認定立院講考察 我們比較老實

立法院國防外交委員會今邀請僑委會報告，並審查114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，但僑委會因預算名目不同給出空白內容，僑委會副委員長賴麗瑩表示，僑委會比較老實，立法院講考察，就認定是考察。

立院國防外交委員會今邀請僑務委員會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，同時請外交部列席，並備質詢；此外，委員會也審查僑委會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。不過，僑委會給立法院的執行情形表只有一頁。

此外，僑委會因公出國預算類別分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，指歷年均未編列「考察」類別的出國預算，亦無考察案件，就立院所詢問預算執行情況給予空白。

民眾黨立委王安祥在質詢時表示，立法院當初做出要求僑委會揭露出國考察費用時，僑委會未曾表達沒有「考察」這件事。賴麗瑩回答說，她當時不在場。

王安祥說，立法院要求僑委會做專報，僑委會卻說完全沒有這個項目，不管是哪一個黨派都不能接受。

賴麗瑩則說，僑委會比較老實，講考察想說就考察，不過賴麗瑩也表達說，僑委會願意提供出國預算的執行情況。