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蔣萬安提松機遷建規畫AI園區 洪孟楷：交部稱運量移轉桃機技術可行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團首席副書記長洪孟楷。聯合報系資料照
國民黨團首席副書記長洪孟楷。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安提出松山機場遷建，空出土地規畫作為AI園區。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷今表示，松山機場遷移應隨著桃園機場第三航廈預計明年完工，進一步具體討論，他昨質詢交通部次長，針對松機運量移轉到桃機第三航廈，得到「技術上絕對可行」的答覆，數發部長也指出若市中心土地要發展AI產業，企業總部是可考慮方向。

洪孟楷表示，淡海科學城、林口AI智慧園區，加上松機後續整體規畫，就是北台灣未來發展的重要三本柱。感謝和碩聯合科技董事長童子賢昨受訪，提出心中理想的AI聚落就在淡海新市鎮，這與過去大力推動、期待淡海二期朝精密工業、高附加價值產業發展的方向一致。雖然目前對松機是否遷移有不同看法，但淡海的發展潛力，以及透過交通串聯產業的想法，則完全相同。

洪孟楷表示，從2020年擔任本區立委以來，一直努力的就是把交通打通、把產業帶進來。交通順暢，企業才願意投資，才能實現在地就學、就地就業。因此，淡江大橋通車、淡北道路興建，除了改善鄉親通勤，更是為地方未來的產業發展鋪路。

洪孟楷指出，除了交通，水電與土地也要提前準備。目前正爭取淡海新市鎮增設大型蓄水池，既要穩定民生供水，也要因應未來產業用水需求。唯目前淡海二期一區已辦理公展，但區內超過九成是私有土地，如何兼顧地主參與意願、凝聚開發共識，是內政部國土管理署必須加緊腳步的工作。

洪孟楷認為，林口的條件同樣值得中央重視。新北市府早已提前整地、規劃108公頃的「新北國際AI＋智慧園區」，並成功吸引全球半導體設備大廠艾司摩爾進駐。這代表林口近幾年發展，早已獲得國際企業用實際投資肯定。

洪孟楷說明，從淡海經淡江大橋、八里，再接105市道，就能串聯林口園區；林口又鄰近桃園機場、台北港，並可連接國道及台61線。對高科技企業而言，人員往來、設備運送、產品出口，都需要便利的交通。把這些優勢串起來，就能讓淡海與林口一起吸引更多投資，帶動整個北台灣發展。

洪孟楷強調，至於松山機場遷移，也應隨著桃園機場第三航廈預計明年完工，進一步具體討論。昨天質詢交通部次長，針對松機運量移轉到桃機第三航廈，得到「技術上絕對可行」的答覆；數發部長也指出，若市中心土地要發展AI產業，企業總部是可以考慮的方向。

洪孟楷說，中央應與地方一起，把航空運能、交通配套及軍民航需求評估清楚。若能透過遷移釋出大片完整土地，就有機會吸引更多跨國企業總部進駐，帶來高科技人才、資金與國際影響力。面對全球AI競爭，應有這樣的企圖心，也要拿出讓願景落實的辦法。

洪孟楷表示，今天蔣萬安、桃園市長張善政等共同前往行政院會，就是希望中央從北北基桃整體發展的角度，思考未來三十年的科技、半導體與AI布局。身為新北市的中央民意代表，他全力支持三本柱齊發，也會持續爭取交通、供水與產業所需的建設。

洪孟楷重申，淡海科學城、林口AI智慧園區、松機整體規畫，三本柱一起推動，讓北台灣的土地、人才與交通優勢，真正變成投資與就業機會。這是超越黨派、為中華民國長遠發展應該共同努力的方向。

台北市長蔣萬安提出松山機場遷建，空出土地規畫作為AI園區。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷今表示，淡海科學城、林口AI智慧園區，加上松機後續整體規畫，就是北台灣未來發展的重要三本柱。圖／截自洪孟楷臉書
台北市長蔣萬安提出松山機場遷建，空出土地規畫作為AI園區。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷今表示，淡海科學城、林口AI智慧園區，加上松機後續整體規畫，就是北台灣未來發展的重要三本柱。圖／截自洪孟楷臉書

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