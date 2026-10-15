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綠營質疑蔣萬安拋松機遷建 朱立倫力挺：有遠見的市長才會提

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨前主席朱立倫今出席「2026銀光好居標章授證暨創新服務獎頒獎典禮」。記者張策／攝影
國民黨前主席朱立倫今出席「2026銀光好居標章授證暨創新服務獎頒獎典禮」。記者張策／攝影

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建構想，遭綠營質疑過去未曾提出相關政見。國民黨前主席朱立倫今天表示，一個好的市長就應該對城市發展提出遠見，過去桃園航空城、新北三環三線也曾被民進黨嘲諷「畫大餅」、「買不起的大牛排」，如今都逐步實現。他認為松山機場遷建是未來必然趨勢，呼籲民進黨對手不要只會嘲諷。

朱立倫今天出席新北市新店區「2026銀光好居標章授證暨創新服務獎頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪，針對蔣萬安提出松山機場遷建構想，遭綠營質疑過去市府及蔣萬安擔任立委期間未曾提出相關政見，朱立倫表示，一個好的市長，一定要提出城市或區域發展的長遠願景。

朱立倫指出，過去他在桃園提出桃園航空城，在新北提出三環三線，如今侯友宜市長進一步推動三環六線，這些都是城市發展的重要政見。他回憶，當年無論提出航空城或三環三線，民進黨都有許多嘲諷，甚至批評是畫大餅、買不起的大牛排，「結果一一都在實現」。

朱立倫表示，相信松山機場未來遷建一定是必然趨勢，只是必須經過長遠規畫。蔣萬安如今配合AI科技及台灣未來產業發展，提出松山機場遷建願景，他認為是非常好的方向。

朱立倫也向民進黨喊話，面對城市長遠發展，不應抱持嘲諷態度，「否則將來大家會反過來檢視當年的嘲諷」，重新看待一位具有遠見的市長。

蔣萬安 朱立倫 綠營 松山機場

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