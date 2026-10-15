川普稱台採購阿拉斯加天然氣 牛煦庭：民進黨討好過頭 被玩弄

美國總統川普在阿拉斯加一場造勢集會上稱，台灣同意未來20年採購阿拉斯加液化天然氣30%產量，並額外投資44億美元，確保管線計畫完工。國民黨立委牛煦庭今天批評，民進黨政府討好美國過了頭，卻未充分考量價格、時間、合約彈性及國家財政等問題，被川普玩弄於股掌間。

牛煦庭上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，這件事細思極恐，投資阿拉斯加天然氣，從前總統李登輝時期就曾討論，一直到現任總統賴清德，歷任政府都知道風險很高，這些年始終「只聞樓梯響，不見人下來」，常常淪為選舉話題。

牛煦庭指出，因為政府的錯誤能源政策，導致台灣過度依賴天然氣，一旦國際原物料價格上漲，台灣就會面臨油電雙重打擊。過去政府說要撥補台電，現在又要替中油增資，但連中油的財務都如此吃緊，政府哪裡還有錢投資高風險、未必成功的阿拉斯加天然氣計畫？這項投資對台灣真的有必要嗎？

牛煦庭說，他認同把天然氣資源盡量分散，有時與美國做生意也無妨，但價格、時間、合約彈性、投資風險及國家財政等因素，政府都必須通盤考量。他痛批，民進黨政府討好美國過了頭，認為順從美國就能「抗中保台」，但川普與大陸國家主席習近平的關係，反而是歷任美國總統中最好的，台灣被川普玩弄於股掌間。