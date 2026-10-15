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莊瑞雄：古都、首都看法不同 賴惠員貴氣、賈永婕靈氣

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台北101董事長賈永婕昨到立院備詢，遭民進黨籍召委賴惠員「提醒」衣著不夠純樸。 聯合報系資料照
台北101董事長賈永婕昨到立院備詢，遭民進黨籍召委賴惠員「提醒」衣著不夠純樸。 聯合報系資料照

台北101董事長賈永婕穿著風波延燒，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今笑稱，這是「古都與首都對穿著看法不同」，但立委該監督的是行政部門預算與支出，「管到人家的衣櫃裡去，可能會覺得管太寬」；他還建議賈永婕找民進黨立委賴惠員逛逛101，「逛完對穿著可能比較達成一致看法。」

民進黨立院黨團今開輿情記者會，被問及賴惠員提醒賈永婕服裝引發的風波，是否擔心衝擊民進黨。莊瑞雄表示，「不會啦」，今天早上賴惠員打電話給他，他還開玩笑說「昨天妳最紅。」

莊瑞雄說，這是來自「古都與首都對穿著看法不同」，賴清德總統來自台南、賴惠員也來自台南，「當這古都碰到首都，穿著到底要怎麼穿，那才是合宜？」每個人的風格不同，但立委該監督的是行政部門的預算與支出，「管到人家的衣櫃裡去，可能會覺得管太寬。」

莊瑞雄笑稱，他與賴惠員熟，「賴惠員看起來比較貴氣，賈董看起來比較有靈氣」，最好的方法是由台北101董事長找賴惠員去逛逛101，「逛完對穿著可能比較達成一致看法」。但他也強調，穿著不一定要一致，而國會要管的是國營事業經營成效如何、有沒有達標、有沒有做出好成績，把專業能力顯現出來。

莊瑞雄指出，賴惠員最後也道歉了，「其實就也沒有那麼嚴重。」至於賴惠員臉書遭網友灌爆，莊瑞雄表示，這代表支持者對自己喜歡的政黨、支持的候選人，也會嚴厲批判，「這也很好」，這一題不分政黨，不管是誰做這一類批評，都會出現不同看法。

黨團副書記長郭昱晴表示，賈永婕穿著很時尚，當天的外套也滿貴重的，但因披在肩膀上站在備詢台，她認為賴惠員原本的意思「應該是說，能不能不要披在肩膀上」，可能把外套穿好比較好，也避免不小心掉到地上，只是在文字上可能讓賈永婕或大家感到不舒服。

郭昱晴說，也看到賈永婕發出一張照片，好像用AI製作，兩人都穿著精品服裝一起逛街，「大家就是用比較輕鬆的方式去看待這件事情」，相信風波還是會過去。

黨團書記長范雲表示，黨團立場就是「國會要重視的是專業，而不是穿著」，也謝謝許多支持者的批判，這都是民進黨進步的力量，這件事也可作為共同提醒，公共領域中的女性，外貌與穿著一直被高度檢視，也常遭到批判，大家如何學習相互尊重，是要繼續一起努力的事。

賈永婕 莊瑞雄 賴惠員 服裝 立法院

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