蔣萬安列席行政院會 盼與中央合作推動松機遷移

台北市長蔣萬安今天列席行政院會，他會前受訪表示，AI世代來臨是台北非常重要的新契機，打造AI園區與松山機場遷建將是歷史性的新起點，因此今天將在行政院會進行說明與討論，且就整體評估交換意見，也盼與中央共同努力推動松機遷移目標。

蔣萬安日前提出遷移松山機場計畫，引發各界關注。交通部次長陳彥伯日前指出，這4年來台北市政府皆未與交通部討論這牽涉國家發展的重要公共發展議題，而松機是國際、兩岸、離島的交通樞紐，牽涉民航、都市發展、離島交通等議題應該審慎評估；代工廠和碩董事長童子賢昨天受訪則表示，不贊成遷走松山機場，首都應保有中小型的航空交通基地。

行政院今天舉行例行院會，蔣萬安列席前接受媒體訪問表示，AI時代來臨，是台北非常重要的新契機，打造AI園區以及松機遷建將是台灣未來非常重要、關鍵且歷史性的新起點，對台北市來說，也會影響整體經濟發展、居住、交通等，長期受到航高限制的生活空間將全部打開，是打造北台8縣市科技廊道的關鍵拼圖。

他說，他是首位願意進行松機遷移的現任市長，且昨天不分朝野立委也都認為松機遷移是非常有意義而且值得討論的議題，也讓台北市看到中央和地方一起攜手的機會，非常願意開啟和中央共同努力推動松機遷移的目標。

媒體追問如何看待松機遷移恐影響後送醫療等情形，蔣萬安表示須參加行政院會，並未回應。