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徐佳青被指濫用外館車輛 外交部：由使用單位調查

中央社／ 台北15日電

僑委會前委員長徐佳青被指讓夫婿使用外館座車爭議，已請辭並配合調查。外交部次長陳明祺今天表示，外館車輛主要是由華府僑教中心使用，外交部檢查使用記錄並無特別可疑之處，實際車輛使用者還需其所屬單位調查。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑務委員會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，外交部次長陳明祺列席並備質詢；另審查僑務委員會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」案。

媒體關切，徐佳青被指讓美籍夫婿唐博偉使用外館座車，並讓兒子隨人出訪。陳明祺會前接受媒體訪問表示，車輛是根據各外館狀況分派使用，華府僑教中心距離駐美代表處大約有50分鐘車程，車輛不可能每天都來開，因此主要仍由僑教中心使用，外交部定期檢查使用記錄等，目前並無特別可疑之處，「那實際上車輛是由誰使用，還需要實際使用者跟其所屬單位調查」。

外交國防委員會原訂邀請外交部政務次長吳志中列席備詢，陳明祺說明，吳志中正在南部陪同史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）行程，這是重要外交工作，而亞非司也是吳志中負責業務範圍。

媒體另詢問，徐佳青被指家人濫用外館資源，吳志中日前受訪指出需體諒徐佳青是母親，引起議論。

陳明祺說明，外交部立場是公務歸公務，私領域歸私領域，公領域必須有真相完整瞭解。外交部一向致力塑造友善職場環境，對於外交人員除了專業要求，也多了一份人道關懷，但公私分際還是要拿捏好。

駐日內瓦辦事處長李冠德遭申訴職場霸凌案，外交部經調查小組調查，認定李冠德構成職場霸凌。媒體詢問，日前又傳出徐佳青出席日內瓦世衛活動時，李冠德挪用經費，讓她住1晚新台幣17多萬元（4500瑞朗）飯店。

對此，陳明祺說明，關於財務的問題循序做內部的調查。

徐佳青 外交部 外館

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