影／川普爆中油採購阿拉斯加天然氣 黃國昌怒斥：黑箱到匪夷所思

美國總統川普13日在阿拉斯加州一場造勢活動表示，台灣同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，並承諾額外投資44億美元（約新台幣1411億元），以確保這項LNG計畫完工。民眾黨主席黃國昌今天在豐原活動中受訪表示，攸關台灣中油上千億投資，台灣人竟是美國總統川普參加他們的地方選舉造勢活動中才得知，此事非常嚴重，黑箱作業到簡直匪夷所思。

民眾黨主席黃國昌、立委陳清龍今天在豐原輔選台中市議員參選人連小華，在台鐵豐原站前豐原心鎖橋花之道受訪，黃國昌表示，當這個計畫浮上檯面時，總統府秘書長潘孟安透過非常隱密方式到阿拉斯加，參與不在正式會議上的論壇時，民眾黨立院黨團一直緊盯此事，一直要求中油把相關投資阿拉斯加計畫和需要預算到立院黨團報告，但中油說事情還沒定案，還在討論，沒有成形，結果沒想到，攸關台灣中油上千億投資，台灣人竟是在美國總統川普參加他們的地方選舉造勢活動中才得知，此事非常嚴重。

他說台灣政府中油投資採購天然氣，黑箱到這種程度，竟然不是由政府負責任的向台灣人報告，而是美國總統川普在造勢活動中才知此事，黑箱運作簡直匪夷所思，何況阿拉斯加天然氣投資計畫受關切，因為工程難度和風險非常高，討論20到30年都沒有實質進展，現在包括日本和韓國都對此計畫持相當保留態度，「我們的政府到底經過什麼評估，要投資上千億計畫」，不要忘了中油號稱虧損連連，要求用納稅人的錢補貼中油，再撥款給他們4000億，一方面說虧損要破產，一方面又拿上千億要投資風險極高的計畫，到時候計畫是否成功恐怕都是超級大問號，更何況媒體報導，採購天然油價格超過現在採購價格一倍以上， 「把我們台灣中油把凱子嗎？」他說政府必需向所有民眾說清楚，講明白。

民眾黨主席黃國昌、立委陳清龍今天在豐原輔選台中市議員參選人連小華，在台鐵豐原站前豐原心鎖橋花之道受訪後騎車。記者游振昇／攝影