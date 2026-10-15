要求賈永婕「穿著純樸」賴惠員道歉 沈伯洋：國會殿堂談這不合適

台北101董事長賈永婕14日列席立法院財政委員會備詢，民進黨立委、財委會召委賴惠員當面指導賈永婕應穿得跟其他人一樣純樸，引發熱議。民進黨台北市長參選人沈伯洋也直言，賈的美感要求其實非常高，且國會殿堂美感也非重點，去討論不合適。

沈伯洋表示，賈永婕其實非常有美感，但國會殿堂美感絕對不是重點，就算是賈也是一等，昨天場合下去討論她的服裝，其實不是那麼的合適，賈這幾年對於101的行銷本來就是台北的一個滿標竿建築物，她對於行銷、美感的想法，其實對於很多都市設計，跟自己有很多重疊之處，滿想跟她請教的。

而被媒體問到，前立委郭正亮說蔣萬安是男同志的幻想對象，然後蔣萬安之前也曾經在節目上面說他是「直男掰彎」的代表，會不會覺得這樣說不太合適，沈伯洋說，參選人的外貌啊不太是在公共事務的討論範圍內，把跟同志的一些印象做連結，在公共事務討論可能不是那麼妥當啦，應該要更正視不管是同志的權益，或者說汙名化議題。