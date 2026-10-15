親赴政院溝通松機遷移、AI園區 蔣萬安：願攜手中央推動

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫，他今天列席行政院會，當面與閣揆卓榮泰這項議題。蔣萬安會前受訪指出，此行盼和中央討論如何共同推動打造AI園區、松機遷移，為後續評估交換意見。他說，北市非常願意開啟和中央推動松機遷移的目標。

蔣萬安指出，AI來臨對台北市是非常重要的契機，打造AI園區以及松機遷移，更是台灣未來長遠發展中關鍵且具歷史性的新起點，對於北台八縣市打造科技廊道，也是關鍵拼圖，受到長期航高限制的生活空間也能全部打開。

蔣萬安表示，他是第一個願意提出松機遷移的台北市現任市，昨天立法院委員會進行專案報告時，不分行政立法、黨派及縣市，立委們也都有共同的看法，認為這是非常有意義且值得討論的議題。他看到中央和地方一起攜手的機會，北市非常願意開啟和中央共同推動松機遷移的目標。

今天是蔣萬安宣布松機遷移後第一場行政院會，桃園市長張善政也列席支持，表達認同遷移松機的規畫方向，但並未安排受訪，選擇以會後發稿方式表達看法。據了解，北桃市府高層曾交換意見，認為這項議題關乎北北基共桃共同未來，兩市長將共同提出訴求與配套。