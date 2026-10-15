蔣萬安赴行政院會爭取松機遷移 沈伯洋批蔣萬安應先討論再提出

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫，引發藍綠論戰。蔣今將親自列席行政院會，向中央說明松機遷建規畫。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午接受媒體訪問表示，昨天在委員會詢問蔣提出政策前是否有和中央討論，但得到答案是否定的，直言提出政策是好事，但應該是在討論之後才是正確的。

而今天桃園市長張善政也列席表達支持，沈伯洋被媒體問到會不會認為是政治動作，沈說，願意開啟討論很好，不會這麼想。

沈伯洋強調，松山機場遷建涉及的層面太廣了，包含國防國安、醫療後送、商務客、離島、迫降等議題，昨天他在質詢就問這個政策提出來台北市有和中央討論過嗎，結果什麼都沒有，但只要能夠開始討論都是好事，但也提醒張善若認同北市府提出解方，應該也要去思考桃園機場第三跑道能否取代松機，能否互補。