黃敏惠行政院爭高鐵聯外軌道 黃敏惠：不滿意勉強接受革命尚未成功

嘉義市長黃敏惠昨天率市政團隊北上面見行政院長卓榮泰，爭取地方引頸期盼超過21年的「嘉義輕軌」建設。主張中央應兌現當年高鐵建設之初的歷史承諾，全額補助該項跨區域的聯外軌道建設。然而，中央對此持保留態度，認為雙方在法令認知與財務分擔上仍存在顯著差異，使得這場關鍵協商陷入拉鋸。黃敏惠上午表示，市府不滿意但勉強接受：革命尚未成功，同志仍須努力。

面對最終未能爭取到中央全額補助，市府坦言，雖然中央展現溝通誠意，但這三點共識並未達到市府預期標準。對於無法一勞永逸解決經費卡關的困境，市府感到「不滿意，但為了地方建設的延續性，只能勉強接受」。

黃敏惠引用孫中山名言「革命尚未成功，同志仍須努力」來表明心志，強調高鐵聯外軌道攸關大嘉義區域的百年大計與大南方科技產業布局。雖然現階段僅能先落實BRT紓解短期陣痛，並透過擴大延伸評估來強化輕軌的財務說服力，但市府至少為藍線輕軌保留了繼續推進的關鍵火種。黃敏惠期盼，未來的接棒者能承襲這份堅持繼續努力、持之以恆向中央爭取，為嘉義市民迎來真正的交通平權。

市府表示，在多方尋求替代方案的過程中，會議也討論改建「台鐵支線」的串聯方案。交通部表達反對立場，認定該方案整體建設經費將高達輕軌的2倍以上，在財務與工程上完全不可行。

針對軌道系統規劃，交通部鐵道局長楊正君說，初步評估，現有輕軌路廊若改建為臺鐵系統，將面臨三大工程限制：包含台鐵轉彎半徑過大，涉及大規模拆遷。臺鐵系統最小轉彎半徑約需1,000公尺，遠大於輕軌的25公尺。此限制導致路廊難以沿自由路等既有市區道路轉彎，恐涉及大規模的土地及建物拆遷。此外，還有台鐵路線垂直交會，旅客仍須轉乘，現有規劃路線與臺鐵嘉義車站呈垂直交會，技術上無法直接匯入臺鐵主線，意味著旅客搭乘時仍必須進行轉乘，無法達到一車到底的效益。

無法銜接主線，須另覓土地建維修基地：因路線無法銜接臺鐵主線，也難以共用既有的車輛基地及維修設施，必須在寸土寸金的區域另覓土地興建，大幅增加了工程成本與執行難度。基於上述主客觀條件，交通部初步評估，現有輕軌路廊並不具備改建為臺鐵系統的工程可行性。

台鐵支線方案確認出局，雙方對輕軌全額補助無法共識，為避免重大交通轉型陷入無限期停擺，雙方最終折衝達成三結論：短期為行政院支持BRT增班：中央承諾全力支持嘉義捷運公車（BRT）增開班次，全面提升現行的接駁效能。此案由交通部負責，將以最快速度落實，優先解決眼前10至15年的交通運輸問題，用以即時緩解通勤與觀光接駁的燃眉之急。

中期修正擴大藍線輕軌規劃：嘉市藍線輕軌的可行性研究將修正路線規劃，擴大延伸評估範圍，藉此強化整體的財務效益，讓未來的軌道路網能更精準地符合地方產業發展趨勢，並契合市民的實際交通需求。長期經費分擔留待後續專案協商：針對爭議經費問題，共識決定待藍線輕軌的可行性研究正式通過審查後，再由中央與地方政府開展專案協商，依據實際財務狀況研商合理的經費分擔比例。