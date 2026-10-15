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台灣採購阿拉斯加天然氣 美學者：強化能源韌性縮減貿易順差

中央社／ 華盛頓14日專電

美國總統川普稱台灣已同意在未來20年內採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫30%天然氣。美學者今天向中央社記者分析，這有助強化台灣能源韌性、縮減對美貿易順差；台灣在美國出口市場的地位越重要，華府就越有意確保台灣安全。

川普（Donald Trump）昨天在阿拉斯加一場造勢集會上表示，台灣同意在未來20年內採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫30%天然氣，還將額外投資44億美元用於該項計畫。他今天又在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文重申此事。

台灣經濟部指出，中油去年3月簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」後，已與美方開發商協商取得重大進展，依目前規劃，開採後每年採購600萬噸液化天然氣，以及參與專案開發，預估投資金額最高44億美元。

針對這項天然氣採購及投資計畫，華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）資深研究員孔明尚（Michael Cunningham）以電子郵件回覆記者詢問表示，這對台灣、美國及台美關係而言，都是有利的發展。若協議落實，將有助強化台灣能源韌性，同時也有助縮減台灣對美貿易順差，「這是華府非常在意的事項」。

根據台灣財政部統計，2025年台灣對美貿易順差約為1501億美元。

孔明尚指出，最重要的是，這類採購協議能提升台灣作為美國客戶的重要性。「台灣在美國出口市場的地位越重要，美國就越有意確保台灣維持安全」。

他認為，有鑑於阿拉斯加天然氣計畫預計2031年才會開始出口，川普所提及的20年採購時程意味著，至少就這項天然氣計畫而言，「台灣直到2050年代都將維持關鍵地位」。

另一方面，華府智庫哈德遜研究所資深研究員華特斯（Riley Walters）受訪表示，這項宣布意義重大，特別是在韓國對阿拉斯加液化天然氣計畫是否能獲利表達疑慮後。

華特斯分析，台灣承諾採購約1/3的產量，將有助確保這條天然氣管線的獲利能力。就美台關係而言，這項宣布也有助台灣朝向達成擴大對美投資承諾的目標邁進。

川普表示，韓國將投資500億美元推動阿拉斯加液化天然氣計畫。不過，外媒報導，韓國方面則說，唯有在這項計畫具備商業可行性的情況下才會推進。

經濟部表示，透過長期能源採購及專案投資，有助於增加天然氣供應來源，進一步強化台灣能源韌性。阿拉斯加液化天然氣計畫可透過太平洋航線直達台灣，有助分散天然氣運輸路線及地緣政治風險；若計畫順利推進，最快2032年可挹注國內天然氣供應。

貿易順差 阿拉斯加 天然氣

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