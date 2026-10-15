新聞幕後／蔣萬安今與卓榮泰討論松機遷移 背後考量曝光

台北市長蔣萬安今天將赴行政院會，當面與閣揆卓榮泰討論松山機場遷移，據了解，蔣萬安希望正式開啟中央地方合作序曲，在市長選戰已走向負面選舉時，蔣要開啟正面戰場，希望傳達「今天不做，明天會後悔」重要訊號，釋出誠意跟中央好好坐下來談。

今天是蔣萬安宣布松機遷移記者會後，第一場行政院會，不僅蔣出席，桃園市長張善政也將列席力挺，據悉，兩市府也討論過，未來松機遷移，桃園機場乘載量能後，機場捷運也將承接更大載客量，張善政出席也意味著，這是關乎北北基桃等縣市共同未來，兩市長攜手提出訴求，並討論相關配套。

藍營人士指出，AI時代已經在眼前，輝達來了之後，蔣萬安深知不能錯過這歷史時機，這是非做不可的事，很希望中央、地方合力攜手，且時間點並非臨時起意，而是輝達在尋地時，就曾看過松南營區土地，輝達執行長黃仁勳也曾表示，光有北士科T17、T18的土地還不夠，這都促使市府思考「更大腹地」。

藍營認為，蔣萬安提出松機遷移後，打破了藍綠政治壁壘，讓各方能思考討論超過卅年的政策，有機會達到共識，尤其蔣萬安是第一個現任市長去提出，同時這也是過去民進黨主張，卓揆應不至於完全否決，就有機會開啟中央、地方對松機遷移對話的可能。

另外，最近蔣也開啟兩大戰略，第一是強力闢謠，開啟反攻號角，第二，就是將焦點回到蔣萬安所提出的正面論述、正面戰場，端出福國利民的「市政牛肉」，雙管齊下，避免謠言增生，也讓市民焦點轉到現任市長身上。