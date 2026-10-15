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賴惠員噹賈永婕穿著 國民黨批民進黨性平雙標：憑哪條要求女性？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北101董事長賈永婕昨到立院備詢，遭民進黨籍召委賴惠員「提醒」衣著不夠純樸。聯合報系資料照
台北101董事長賈永婕昨到立院備詢，遭民進黨籍召委賴惠員「提醒」衣著不夠純樸。聯合報系資料照

針對民進黨立委賴惠員公開要求台北101董事長賈永婕穿得「純樸」，甚至在賈永婕解釋時反問「要繼續再辯嗎」，國民黨發言人柳采葳今表示，立委的工作是監督專業，不是當女性服裝糾察隊，賴惠員憑哪一條規定要求女性董事長怎麼穿衣服？難道國會已經變成服裝審查室？

柳采葳指出，前總統蔡英文過去曾宣示，人民不必為自己的認同道歉，每個人都有做自己的權利。如今民進黨立委卻連女性主管外套怎麼披都要管。民進黨口口聲聲強調自由多元、性別平等，難道女性穿著自主還得經過民進黨立委同意？

柳采葳點名黃捷、吳沛憶、陳培瑜、林月琴、吳思瑤等長期倡議性平的民進黨立委，以及部分親近綠營的性別團體，要求說明對此事的立場。柳質疑，如果今天換成國民黨立委要求女性主管穿得「純樸」，這些人是否也會採取相同標準？性別平等難道還要看政黨顏色？

柳采葳強調，女性的專業不應由穿著決定，女性自主更不該受到政治權力干涉。賴惠員雖已道歉，但民進黨仍應正視這起事件反映的權力與性別平等問題。性別平等不能只是口號，更不能因為自己人犯錯就換一套標準。

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