批考察報告玩文字遊戲 徐巧芯：僑委會不怕丟臉 國會也不怕審查

立法院國防外交委員會今邀請僑委會報告，並審查114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，不過僑委會送審查的執行情形表僅有一頁，甚至因為立院詢問名目與僑委會不同，給予空白的執行情況，外交及國防委員會召委徐巧芯批評這當然是玩文字遊戲，強調僑委會不怕丟臉，國會也不怕審查。

立院國防外交委員會今邀請僑務委員會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，同時請外交部列席，並備質詢；此外，委員會也審查僑委會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。不過，僑委會給立法院的執行情形表只有一頁。

另外，僑委會因公出國預算類別分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，指歷年均未編列「考察」類別的出國預算，亦無考察案件，就立院所詢問預算執行情況給予空白。

徐巧芯指出，立法院當初要求提供因公派員出國考察費用，當然指的是出國訪問的預算執行情形，僑委會在立院審查預算的時候表達可以提供，最後卻把考察的費用塞進其他名目類別，導致給出的執行情形是空白。

徐巧芯認為，這當然是玩文字遊戲，質疑這樣子全民可以接受嗎？指僑委會必須說明考察的情況，現在卻只給出一頁，強調如果僑委會不怕丟臉、中央政府不怕丟臉，國會也不怕審查。