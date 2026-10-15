不畏中國施壓 貝里斯總理挺台立場不變盼深化合作

貝里斯總理布里仙紐接受中央社專訪，談及台灣議題時立場鮮明，批評中國制裁貝里斯外長毫無道理，強調挺台決心不會動搖。談到國家治理，他則指出，貝里斯人口少、社區分散，政府要為各地居民提供基本公共服務，面臨不小挑戰。

在曼谷參加國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會的布里仙紐（John Briceño）身著運動服，在飯店大廳與友人閒聊，若非幕僚陪同，很難從外表看出他是一個國家的領導人。

今年66歲的貝里斯總理布里仙紐作風親民，過去他曾向貝里斯媒體透露，自己有時會在家洗碗、做家事，並形容這些日常生活有助他保持平常心。

他昨晚接受中央社專訪時，對貝里斯與台灣的緊密關係侃侃而談，臉上始終帶著微笑；但當談及中國外交部日前對貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（FrancisFonseca）實施制裁時，他收起笑容，嚴肅說，貝里斯是獨立國家，有權自行決定與哪些國家維持關係，並對中國採取相關措施「深感關切與失望」。

●挺台不因中國制裁退縮 盼台、貝合作延伸民間

布里仙紐認為，中國作為大國，採取這樣的措施毫無道理，既不必要，也是「錯誤且不合法」。當被問及制裁是否影響貝里斯維持與台灣關係的承諾時，他明確回答「絕對不會」，並表示中國此舉反而讓貝里斯更加堅定支持台灣。

談及支持台灣的理由，布里仙紐提起貝里斯自身經歷，他告訴中央社，貝里斯過去曾面對鄰國瓜地馬拉提出的領土主張，而貝里斯獲得決定自身未來的權利，最終成為獨立國家。因此，他認為，「台灣也應有機會決定自己的未來」。

「我們堅信自決的權利」。布里仙紐強調，台灣在經濟、科技、AI、醫療、教育及氣候變遷研究等領域，都具備許多國家所追求的條件，應獲得聯合國及其他國際組織承認，貝里斯會持續為台灣發聲。

不過，布里仙紐希望，貝里斯與台灣的關係不只停留在外交層面，希望台灣人實際前往當地投資，與貝里斯共同發展。他告訴中央社：「台灣人來到貝里斯，尋找投資及深耕當地的機會非常重要。」

他說，透過實際投資，貝里斯民眾才能更深刻體會，台灣不只是政府層級的夥伴，也參與當地發展。

布里仙紐提到蝦類養殖技術，認為雙方有許多合作空間，；至於科技或AI產業方面，則可從符合貝里斯需求的技術交流著手，不必一開始就追求最高階的技術。

他補充，貝里斯人口年輕，年輕人接受專科及大學教育後能快速學習新技術，有助於推動合作。

目前有6名台灣交換學生在貝里斯不同部會及領域工作。布里仙紐認為，這類交流能深化兩國關係，讓合作從政府層級延伸至民間。

●出席IMF世銀年會 為小國爭取發展空間

在台灣議題上態度堅定，談及國際金融體系時，布里仙紐則把焦點放在小國如何取得更公平的發展機會。

此次來到曼谷，布里仙紐除了是以財政部長身分參與國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會，也以世界銀行小國論壇主席身分，為小型經濟體的發展需求發聲。

他以協助小農提升農業氣候韌性的計畫為例指出，貝里斯須遵循世界銀行要求的各項程序，但決策過程耗時，等到完成所有要求時，專案卻已接近結束。

布里仙紐認為，國際金融機構應調整不符合小國實際情況的程序，更理解小國在行政能力及資源上的限制。

氣候變遷也是布里仙紐關注的議題。他指出，馬尾藻大量繁殖已影響從美國佛羅里達州到加勒比海島國的廣大區域。觀光業是加勒比海地區的重要經濟命脈，各國必須共同尋找區域性解決方案。

近年能源及運輸成本上升，也對小型且高度開放的經濟體造成壓力。布里仙紐表示，能源價格上漲會推高電價、運輸費用及整體物價，小國更需要找到方法，減輕外部衝擊對民眾生活的影響。

布里仙紐期盼，IMF與世界銀行能更充分考慮小國的經濟條件，讓國際政策與援助機制更貼近各國實際需求。

●人口僅42萬、196個社區 貝里斯治理成本高

治理一個人口約42萬的小國，外界可能認為宛如治理一座城市，但布里仙紐指出，貝里斯面臨的主要挑戰之一，「是人口規模有限，卻必須照顧分散各地的社區」。

貝里斯人口約42萬，國土面積約為台灣的2/3。布里仙紐指出，台灣人口約2300萬，政府能以較大人口規模分攤公共建設成本；貝里斯則有196個小型社區，每個社區都需要電力、供水、診所、醫院、道路、網路及電話服務，非常昂貴。

布里仙紐說，「貝里斯不僅人口少，稅基也有限，卻必須設法讓分散各地的居民都能取得基本公共服務」。

他表示，政府必須不斷在有限資源下取得平衡，小國治理的挑戰不只是經濟規模有限，更在於如何讓每個社區都能享有基本建設，同時維持財政負擔能力。

2025年展開第2個總理任期的布里仙紐，從堅持自主選擇外交夥伴，到設法讓全國居民都能取得基本公共服務，他面對的挑戰也反映出小國在國際政治與國家治理上的現實困境。