批賈永婕穿搭翻車！賴惠員維基遭改「愛給下馬威」 護航波波牙醫爭議被翻出

台北101董事長賈永婕14日列席立法院財政委員會備詢，民進黨立委、財委會召委賴惠員當面「指導」賈永婕應穿得跟其他人一樣「純樸」，相關畫面曝光後，賴惠員的社群湧入數萬則批評留言，維基百科更一度被修改為「很愛給人下馬威的立委」。

賈永婕當時禮貌回應賴惠員，認為自己的穿著與現場並無不同，大家也都穿長袖，不料賴惠員反嗆「還要繼續再辯嗎？」，甚至話未聽完就直接打斷發言、請下一位立委上台。賈永婕事後無奈表示，下台後詢問其他公股金融女性董事長「立法院是否有制服規定」，大家都說真的沒有。

網友痛批賴惠員「住海邊管太寬」更眼尖抓包賴惠員質詢當天疑似繫著愛馬仕（Hermès）皮帶，嘲諷「自己全身精品卻要別人純樸」。即便賴惠員事後發聲明道歉，仍難平息眾怒，網友更進一步起底她過去為留學波蘭的女兒護航「波波牙醫」等一連串爭議。

女兒留學波蘭讀牙醫 賴惠員挨轟未利益迴避

2022年5月，立法院三讀通過《醫師法》修法，為持國外醫學學歷者訂定審查規範，然而在審議過程中，立法院通過了7項「附帶決議」，要求衛福部在數年內全數消化排隊等待實習的國外醫學系、牙醫系畢業生，形同替俗稱「波波醫師」、「波波牙醫」大開實習與返台執業的方便之門。

本土小牙醫聯盟隨後踢爆，賴惠員的女兒當時正在波蘭攻讀牙醫系，賴惠員卻身為該附帶決議的提案人之一，引發醫界強烈撻伐其未遵守利益迴避原則，根本是「量身打造修法替女兒開後門」，更讓賴惠員被冠上「波媽立委」的封號。

2023年4月賴惠員再度於臉書發文力挺波波牙醫，甚至將未獲放寬實習名額的國外牙醫學歷生，比擬為白色恐怖時期的「海外黑名單」，此舉立刻引爆本土醫師與醫學生怒火痛斥其言論荒謬。

賴惠員碩論涉抄襲 中正大學認定有「瑕疵」

賴惠員其他方面的爭議也不少。2019年台南市立委補選期間，賴惠員在政論節目中手持看板，影射無黨籍參選人陳筱諭受中國共產黨資金操盤。陳筱諭憤而提告，一審台南地院依違反《公職人員選舉罷免法》散布不實訊息罪，判處賴惠員有期徒刑4個月、褫奪公權1年。賴惠員隨後上訴，在二審宣判前登報道歉並與陳筱諭達成和解，才獲改判無罪。

2023年5月，台北市議員徐巧芯等人檢舉賴惠員在中正大學政治學研究所的碩士論文涉嫌抄襲；同年9月，中正大學學術倫理委員會審查結果出爐，認定其論文在引注上確實存在「瑕疵」，要求限期完成補正。