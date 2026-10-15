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賴惠員噹賈永婕不夠純樸 她問「是有要種田？」、看看自己愛馬仕皮帶

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為立法院財委會召委賴惠員（右）10月8日和國民黨籍林德福（左）合影，她當天也繫同款皮帶。聯合報系資料照
圖為立法院財委會召委賴惠員（右）10月8日和國民黨籍林德福（左）合影，她當天也繫同款皮帶。聯合報系資料照

台北101董事長賈永婕昨穿米白色的迪奧粗花呢短版外套，赴立法院財委會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸，「在國會殿堂，還是要有一定的標準」。律師李怡貞表示，賴惠員或許比賈永婕尊重國會的殿堂，賈永婕是Dior 、Chanel，「賴委員自己的皮帶應該是Hermès，但要說純樸的話，誰比較不純樸呢？」

李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專為賈永婕抱不平，她表示，去國會為何要純樸？「是有要種田？」指別人，看看自己的皮帶囉！她認為，賴惠員那句「還要辯？」讓人很傻眼，而且賈永婕還在講，就直接移轉議題，比起評價穿搭是否純樸，真的非常不尊重人。「尊重國會殿堂就不需要尊重人？該道歉的，應該是這個部分」，自己提出莫名的問題，還不讓人解釋？

其他網友表示，「真的超級沒禮貌！而且道歉影片連對不起都不說」、「重點是還嗆人家還在辯，跟後面不尊重對方還在發言，直接跳下一個，超級沒禮貌」、「還要辯什麼辯？最愛辯的好像就是自己耶」、「明明就是很漂亮的正裝，穿睡衣都能去立法院了」、「沈伯洋的人氣，一下子就被賴惠員打翻了」、「國會又不是種田為何要純樸？應該要端莊正式吧」、「難道進國會要穿制服」、「說別人穿著不得體，她自己講話才不得體」、「委員完美的公開示範了職場霸凌」。

立法院財委會召委賴惠員（中）昨提醒台北101董事長賈永婕穿著不夠純樸，卻被質疑自己繫Hermès皮帶。圖／取自立法院直播畫面
立法院財委會召委賴惠員（中）昨提醒台北101董事長賈永婕穿著不夠純樸，卻被質疑自己繫Hermès皮帶。圖／取自立法院直播畫面

賈永婕 愛馬仕 皮帶

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