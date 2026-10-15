未來領導人如何護和平？盧秀燕提「全民防衛共識」

台中市長盧秀燕應美商Ergo邀請，美東時間十三日視訊參與二○二六年「全球熱點圓桌會議」，主持人介紹她為「台灣未來的領導人選」。盧秀燕以全英文發表廿分鐘演說，提出「全民防衛共識」理念，強調以信任、價值與連結，務實維護台海和平。

盧秀燕演講指出，台灣位處印太戰略要衝，台海和平攸關全球供應鏈穩定。面對美中競爭，台灣應秉持「不挑釁、不投降、做好準備」原則，在強化國防實力的同時保留對話空間，以實力嚇阻衝突、以溝通降低風險。

盧秀燕提出「全民防衛共識Ｔ・Ｗ・Ｎ」，分別代表信任（Trust）、價值（Worth）與連結（Nexus）。她說，國家安全不應有黨派之分，必須跨越政治分歧、凝聚社會團結。身為母親，她期盼台灣「不應成戰爭爆發的理由，而要成為防止戰爭的力量」。

主持人問，二○二八台灣新領導人就任時，中國國家主席習近平滿七十五歲，可能更關切台灣議題，台灣未來領導人如何因應？

盧秀燕表示，無論北京領導層如何變動，中國對台政策始終如一，台灣須務實考量雙方現實利益，追求和平共榮，同時持續強化國防，採對等靈活對話策略，向中國大陸及周邊國家清楚表達立場，防誤判引發衝突。