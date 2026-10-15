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國民年金修法 送黨團協商

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

立法院社福及衛環委員會昨初審通過「國民年金法部分條文修正草案」，但外界所關心老年年金給付加計金額、老年基本保障年金、身心障礙年金給付基本保障、身心障礙基本保證年金金額，因各黨意見不一，送黨團協商進一步討論。

政院版修法重點為調整老年年金自四○四九元提高至五千元、身心障礙年金五四三七元提高至六七一五元。

不過，在野黨加碼，國民黨立委涂權吉等十八人提案，因應物價上漲、通貨膨脹，老年年金應提高至八千元、身心障礙年金提高至九五○○元；國民黨立委王鴻薇等廿七人提案，老年年金同樣提高至八千元，身心障礙年金提高至一萬元。

行政院提案的條文中，除原有四年調整機制外，新增主管機關應每兩年檢討一次，且消費者物價指數較前次調整成長率達百分之三時，應即時公告調整。民眾黨立委邱慧洳表示，每兩年不應該只是檢討，而應直接調整金額。由於調整金額及調整時程均未有共識，交由黨團協商。

國民年金 修法 涂權吉 立法院

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