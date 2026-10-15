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要賈永婕「穿著純樸」 賴惠員道歉

聯合報／ 記者賴昭穎林海王小萌張曼蘋黃婉婷／台北報導
台北一○一董事長賈永婕昨到立院備詢，衣著遭召委提醒「不夠純樸」（圖）。民進黨立委日前在議場穿著台北市長參選人沈伯洋「台北順起來」競選服飾，遭諷：「對比賈永婕，誰比較符合國會殿堂標準？」記者蘇健忠／攝影
台北一○一董事長賈永婕昨到立院備詢，衣著遭召委提醒「不夠純樸」（圖）。民進黨立委日前在議場穿著台北市長參選人沈伯洋「台北順起來」競選服飾，遭諷：「對比賈永婕，誰比較符合國會殿堂標準？」記者蘇健忠／攝影

台北一○一董事長賈永婕昨赴立法院財委會備詢，卻因為穿著問題，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸，「在國會殿堂，還是要有一定的標準」。但賴惠員的「提醒」引發外界批評，連賴清德總統也相挺賈永婕，認為專業與認真不應該只用穿著來評斷；最後，賴惠員錄製影片向賈永婕道歉。

賈永婕昨列席立法院財委會，身穿米白色的迪奧粗花呢短版外套，搭配黑色洋裝及黑色亮面尖頭高跟鞋，並配戴耳環、項鍊與戒指。在賈永婕結束與立委邱志偉的答詢後，賴惠員對著賈永婕說，雖然一○一代表的是流行和時尚，但下次列席備詢「請穿得和我們一樣純樸」，此話一出，立即引發現場人員的笑聲。

賈永婕回說，「我現在和你們穿的一樣耶，是長袖」。但賴惠員板著臉邊搖頭說，「我覺得在國會殿堂，還是要有一定的標準」。賈永婕則說，「我覺得我穿的是跟你們一樣的」。賴惠員不悅地說，「要繼續再辯嗎？」賈表示，「我沒有繼續辯，我只是覺得，委員，我非常尊重這是國會殿堂，但我也絕對是…」。賴惠員不讓賈永婕把話說完，就說「我們請楊瓊瓔委員質詢」，結束兩人的對話。

賈永婕會後表示，沒有委屈，但有點錯愕；隨後出席活動時則說，「不知道去立法院有制服的規定」。

台北一○一董事長賈永婕昨到立院備詢，衣著遭召委提醒「不夠純樸」。民進黨立委日前在議場穿著台北市長參選人沈伯洋「台北順起來」競選服飾（圖），遭諷：「對比賈永婕，誰比較符合國會殿堂標準？」聯合報系資料照
台北一○一董事長賈永婕昨到立院備詢，衣著遭召委提醒「不夠純樸」。民進黨立委日前在議場穿著台北市長參選人沈伯洋「台北順起來」競選服飾（圖），遭諷：「對比賈永婕，誰比較符合國會殿堂標準？」聯合報系資料照

賴惠員的「提醒」，隨即引發外界批評。民眾黨立院黨團主任陳智菡在社群平台貼出民進黨立委在議場身穿台北市長參選人沈伯洋的競選衣服諷刺，對比賈永婕，誰比較符合賴惠員口中的「國會殿堂標準」？

賴清德總統昨天下午也在社群平台發文，以他曾穿花襯衫主持中常會為例，稱台灣是自由多元的社會，每個人都有展現個人風格的權利。在各行各業中，一個人的專業與認真，從來就不應該只用穿著來評斷。

賴惠員一度解釋，是因收到反映，身為召委維護議事禮儀，相關提醒純粹出於議事禮儀考量，絕無針對賈永婕個人穿著風格、服裝品味或外貌進行批評。但到傍晚，賴惠員稱回看影片才發現自己「確實有不妥當的地方」，整件事情造成賈永婕及社會大眾不舒服，「本人深感不安，也會深刻檢討」。

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