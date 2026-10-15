我投資阿拉斯加天然氣管線／在野：政府不能對美方要求照單全收

針對台灣中油參與阿拉斯加液化天然氣計畫一事，經濟部昨天表示，依目前規畫，合作方向包括開採後每年採購六百萬噸阿拉斯加液化天然氣，及參與專案開發，預估投資金額最高四十四億美元。經濟部指出，此計畫有助分散天然氣運輸路線及地緣供應風險，預計最快可自二○三二年起進一步挹注國內天然氣供應。

經濟部官員說，自去年三月中油於台北簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」後，經過近一年半的協商及審慎評估，中油與美國開發商取得進展。

在野黨立委要求相關單位說明細節，並將完整評估報告送交立法院審查，「賴政府不能對美方要求照單全收」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，此事牽涉今年度追加預算撥補中油，過去在野黨立委不斷提出質疑、想要進一步了解情況，「中油預算撥補跟阿拉斯加天然氣的案子，這個絕對有相關」，希望中油公司、經濟部能夠出面詳細說明，看起來是賴政府不得不選擇低頭。

國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨團支持天然氣分散投資，荒謬的是，台灣人民竟然不知道政府要向美國採購三成天然氣，且投資高達四十四億美元，反而要從川普的造勢活動才能得知相關消息。她質疑，所謂的三成是指阿拉斯加天然氣產量，還是台灣進口需求？賴政府不能對美方要求照單全收，應將完整評估報告送交國會嚴格審查。

民進黨立委鍾佳濱表示，與美國簽訂能源採購必要且合理，與其向美國購買其位於墨西哥灣東岸的天然氣產能，須經過巴拿馬運河增加運輸成本，阿拉斯加是更適合的選擇。

經濟部指出，阿拉斯加液化天然氣計畫可透過太平洋航線直達台灣，預計最快可自二○三二年起挹注國內天然氣供應。