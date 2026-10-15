聽新聞
0:00 / 0:00

我投資阿拉斯加天然氣管線／在野：政府不能對美方要求照單全收

聯合報／ 記者賴昭穎林銘翰詹宜庭陳熙文／台北報導
經濟部指出，台灣中油參與阿拉斯加液化天然氣計畫有助分散天然氣運輸路線及地緣供應風險。聯合報系資料照
經濟部指出，台灣中油參與阿拉斯加液化天然氣計畫有助分散天然氣運輸路線及地緣供應風險。聯合報系資料照

針對台灣中油參與阿拉斯加液化天然氣計畫一事，經濟部昨天表示，依目前規畫，合作方向包括開採後每年採購六百萬噸阿拉斯加液化天然氣，及參與專案開發，預估投資金額最高四十四億美元。經濟部指出，此計畫有助分散天然氣運輸路線及地緣供應風險，預計最快可自二○三二年起進一步挹注國內天然氣供應。

經濟部官員說，自去年三月中油於台北簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」後，經過近一年半的協商及審慎評估，中油與美國開發商取得進展。

在野黨立委要求相關單位說明細節，並將完整評估報告送交立法院審查，「賴政府不能對美方要求照單全收」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，此事牽涉今年度追加預算撥補中油，過去在野黨立委不斷提出質疑、想要進一步了解情況，「中油預算撥補跟阿拉斯加天然氣的案子，這個絕對有相關」，希望中油公司、經濟部能夠出面詳細說明，看起來是賴政府不得不選擇低頭。

國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨團支持天然氣分散投資，荒謬的是，台灣人民竟然不知道政府要向美國採購三成天然氣，且投資高達四十四億美元，反而要從川普的造勢活動才能得知相關消息。她質疑，所謂的三成是指阿拉斯加天然氣產量，還是台灣進口需求？賴政府不能對美方要求照單全收，應將完整評估報告送交國會嚴格審查。

民進黨立委鍾佳濱表示，與美國簽訂能源採購必要且合理，與其向美國購買其位於墨西哥灣東岸的天然氣產能，須經過巴拿馬運河增加運輸成本，阿拉斯加是更適合的選擇。

經濟部指出，阿拉斯加液化天然氣計畫可透過太平洋航線直達台灣，預計最快可自二○三二年起挹注國內天然氣供應。

在野 美方 對美 中油 天然氣 液化天然氣 阿拉斯加 中油公司

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣採購阿拉斯加天然氣 陸外交部稱「這一事」不會得逞

【重磅快評】投資美國阿拉斯加LNG計畫 台灣又當冤大頭？

阿拉斯加LNG趕鴨子上架？川普稱台灣投資44億 再喊南韓砸500億美元

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

相關新聞

國民年金修法 送黨團協商

立法院社福及衛環委員會昨初審通過「國民年金法部分條文修正草案」，但外界所關心老年年金給付加計金額、老年基本保障年金、身心障礙年金給付基本保障、身心障礙基本保證年金金額，因各黨意見不一，送黨團協商進一步討論。

要賈永婕「穿著純樸」 賴惠員道歉

台北一○一董事長賈永婕昨赴立法院財委會備詢，卻因為穿著問題，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸，「在國會殿堂，還是要有一定的標準」。但賴惠員的「提醒」引發外界批評，連賴清德總統也相挺賈永婕，認為專業與認真不應該只用穿著來評斷；最後，賴惠員錄製影片向賈永婕道歉。

採購美LNG 用能源安全包裝政治性採購

美國總統川普宣布，台灣將擴大採購阿拉斯加天然氣，還要針對專案計畫投資四十四億美元。賴政府打著多元採購的旗號，但到底是採購需要的天然氣，還是連美國商人可能都不願意負擔的建設成本也一起埋單，只是用能源安全來包裝向美國靠攏的政治性採購？

我投資阿拉斯加天然氣管線／在野：政府不能對美方要求照單全收

針對台灣中油參與阿拉斯加液化天然氣計畫一事，經濟部昨天表示，依目前規畫，合作方向包括開採後每年採購六百萬噸阿拉斯加液化天然氣，及參與專案開發，預估投資金額最高四十四億美元。經濟部指出，此計畫有助分散天然氣運輸路線及地緣供應風險，預計最快可自二○三二年起進一步挹注國內天然氣供應。

我投資阿拉斯加天然氣管線／學者：工程難 更有政治、環保風險

美國總統川普宣布中油將投資阿拉斯加天然氣管線計畫四十四億美元，學者表示，此案投資風險相當大，日本及南韓的態度也很謹慎，從阿拉斯加進口天然氣，確實可以降低運輸成本，但有學者擔心，若綁定六百萬噸的採購，天然氣來源恐怕有過度集中風險，反而影響能源安全。

離岸風電 賴總統：裝置量全球第5

賴清德總統昨表示，目前台灣再生能源裝置容量，已經從二○一六年的四點七個ＧＷ，成長到廿五個ＧＷ，增幅超過四倍；離岸風電累積總裝置容量穩居全球第五；未來，政府會持續推動多元綠能、儲能、節能及電網強韌建設，來穩定供電、落實能源安全及淨零轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。