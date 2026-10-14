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黃敏惠爭取嘉義高鐵聯外軌道建設 行政院曝會議三點共識

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
嘉義市長黃敏惠今日北上與行政院長卓榮泰討論高鐵嘉義站聯外軌道建設議題。圖／行政院提供
嘉義市長黃敏惠今日北上與行政院長卓榮泰討論高鐵嘉義站聯外軌道建設議題。圖／行政院提供

嘉義市長黃敏惠今天北上與行政院卓榮泰討論高鐵嘉義站聯外軌道建設議題。行政院指出，短期先請交通部協助提高BRT接駁量能，而嘉義市政府原提出的輕軌藍線可行性研究，可擴大延伸評估，待可行性研究完成後，中央地方的經費負擔，可由專案協商方式辦理。

行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰今與黃敏惠及其市府團隊，針對嘉義縣市地區交通議題進行會談，立法委員王美惠也一併與會。

李慧芝轉述，卓榮泰於會中指出，提升交通量能不僅對於地方的產業與觀光發展有非常大的助益，也能達到均衡台灣的施政目標；對於嘉義市政府提出嘉義高鐵站聯外運輸的規畫，會中並有三點共識。

她說，第一，短期內請交通部先行協助提高BRT接駁量能，並儘速落實執行；第二，嘉義市政府原所提出的輕軌藍線可行性研究擴大延伸評估，以期更符合產業與都市發展需求；第三，待可行性研究完成通過後，中央地方之經費負擔，可由專案協商方式辦理。

李慧芝強調，對於地方政府所提交通建設規畫，行政院都會依中央與地方權責分工及法定程序，提供必要的專業協助。

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