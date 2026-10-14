僑委會出國預算列空白 徐巧芯喊非常傻眼：不就是搪塞立法院監督？

立法院外交及國防委員會明邀請僑委會報告，審查去年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，但執行情形只有一頁，且沒有考察類別。國民黨立委徐巧芯說，沒想到這張表是空白的，非常傻眼，顯示這個表不就是為了搪塞立法院的監督，因為沒有人會拿出來審查，所以製造的假象嗎？

外交及國防委員會審查僑委會函送去年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。但僑委會給立法院的執行情形表只有一頁。

該執行表指出，僑委會因公出國預算類別分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，歷年均未編列「考察」類別的出國預算，亦無考察案件。沒想到僑委會送審查的執行情形表只有一頁，指僑委會出國預算分「視察」、「訪問」及「開會」三類，沒有考察類別，遭質疑大玩文字遊戲。

徐巧芯說，過去都要求提供「因公派員考察費用執行表」，讓立法院能夠監督考察費用如何運用，沒想到這張表是空白的，非常傻眼，原來考察費用被塞進其他三項目當中，甚至回應稱「沒有考察案件」，這個表不就是為了搪塞立法院的監督，因為沒有人會拿出來審查所以製造的假象嗎？