聽新聞
0:00 / 0:00

國民年金調漲 立委喊加碼

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院衛環委員會昨（14）日逐條審查《國民年金法》修法，全案通過初審，不過最關鍵的老年年金調漲，是要照政院版調漲至5,000元，或立委版調升至8,000元，最後仍無共識，仍待黨團協商。

行政院今年初通過國民年金法修正草案，並送立法院審議，衛環委員會於昨日審查。針對老年年金，現為3,500元，政院擬修法調高至5,000元，身心障礙年金則自4,700元調升至6,715元，但在野黨立委主張老年年金調漲至8,000元，身心障礙年金則加碼到9,500元或1萬元等。

朝野昨日經過討論後，仍無共識。不過，這項津貼包含在六大社福津貼之中，儘管法案尚未通過，但已照院版金額先編入追加預算當中。

國民年金 年金 調漲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「國民年金法」修法通過初審 調至5,000元等條文待黨團協商

國民年金調漲無共識！政院擬升至5000元、立委喊要8000元 送黨團協商

國民年金調幅立院委員會無共識 待朝野協商

普發2萬為何須舉債 財長：中央新增稅收僅2500億

相關新聞

未來領導人如何護和平？盧秀燕提「全民防衛共識」

台中市長盧秀燕應美商Ergo邀請，美東時間十三日視訊參與二○二六年「全球熱點圓桌會議」，主持人介紹她為「台灣未來的領導人選」。盧秀燕以全英文發表廿分鐘演說，提出「全民防衛共識」理念，強調以信任、價值與連結，務實維護台海和平。

國民年金調漲 立委喊加碼

立法院衛環委員會昨（14）日逐條審查《國民年金法》修法，全案通過初審，不過最關鍵的老年年金調漲，是要照政院版調漲至5,000元，或立委版調升至8,000元，最後仍無共識，仍待黨團協商。

國民年金修法 送黨團協商

立法院社福及衛環委員會昨初審通過「國民年金法部分條文修正草案」，但外界所關心老年年金給付加計金額、老年基本保障年金、身心障礙年金給付基本保障、身心障礙基本保證年金金額，因各黨意見不一，送黨團協商進一步討論。

要賈永婕「穿著純樸」 賴惠員道歉

台北一○一董事長賈永婕昨赴立法院財委會備詢，卻因為穿著問題，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸，「在國會殿堂，還是要有一定的標準」。但賴惠員的「提醒」引發外界批評，連賴清德總統也相挺賈永婕，認為專業與認真不應該只用穿著來評斷；最後，賴惠員錄製影片向賈永婕道歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。