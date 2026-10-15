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國民年金調漲 立委喊加碼
立法院衛環委員會昨（14）日逐條審查《國民年金法》修法，全案通過初審，不過最關鍵的老年年金調漲，是要照政院版調漲至5,000元，或立委版調升至8,000元，最後仍無共識，仍待黨團協商。
行政院今年初通過國民年金法修正草案，並送立法院審議，衛環委員會於昨日審查。針對老年年金，現為3,500元，政院擬修法調高至5,000元，身心障礙年金則自4,700元調升至6,715元，但在野黨立委主張老年年金調漲至8,000元，身心障礙年金則加碼到9,500元或1萬元等。
朝野昨日經過討論後，仍無共識。不過，這項津貼包含在六大社福津貼之中，儘管法案尚未通過，但已照院版金額先編入追加預算當中。
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