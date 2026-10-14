快訊

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

小巨蛋內一票巨星…世新大學70周年校慶之夜 學生場外抗議爆肢體衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

貝里斯總理：中國制裁外長不合理 將更堅定支持台灣

中央社／ 曼谷14日專電

中國對台灣友邦貝里斯部長馮賽卡實施制裁，貝里斯總理布里仙紐今天接受中央社專訪時表示，對中國此舉深感關切與失望，並認為相關措施毫無道理、錯誤且不合法。他強調這不會影響貝里斯與台灣兩國關係，反而將堅定貝里斯持續支持台灣的決心。

正在曼谷參加國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會的貝里斯總理布里仙紐（JohnBriceño）今天傍晚接受中央社專訪，對中國制裁貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）做出回應。他表示：「貝里斯是一個獨立國家，有權自行做出決定，與台灣維持關係是正確的選擇。」

他認為，中國作為一個大國，採取這樣的措施毫無道理，既不必要，也是「錯誤且不合法」。

布里仙紐對中央社說：「對中國竟然採取這樣的立場，我們深感關切與失望。」布里仙紐說，貝里斯已在相關聲明中表明立場，中國的決定不會改變貝里斯對台灣的支持。

當被問及中國制裁是否影響貝里斯維持與台灣關係的承諾時，布里仙紐明確表示「絕對不會」，並指出，這項措施反而讓貝里斯更堅定繼續支持台灣的決心。

布里仙紐告訴中央社，他會把握在國際論壇發言的機會，持續為台灣發聲，並說：「台灣應有機會決定自己的未來，並應獲得聯合國及世界其他國際組織的承認。」

布里仙紐指出，從經濟實力、外匯存底、科技與人工智慧（AI）發展，到醫療衛生、教育及因應氣候變遷的科學研究，台灣都具備國家的重要條件。他還提及，台灣的醫療體系令人欽佩，科學家也協助其他國家應對氣候變遷帶來的挑戰。

布里仙紐說：「凡是一個國家所期望或渴望擁有的一切，台灣都具備了。根據定義，台灣就是一個國家，應該獲得聯合國及全球其他組織的承認。」

中國外交部12日發布外交部令，對貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡和巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）實施「反制措施」。 相關措施包括凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與兩人進行交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境，範圍包括香港、澳門。

貝里斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國制裁台友邦政要 陳明祺：跨境鎮壓又一案例

中國制裁台灣友邦政要 邱垂正：新型態對台跨國鎮壓

中制裁我友邦高官 外交部：台國際能見度愈來愈高 難道要制裁全世界？

我友邦官員遭制裁 美國務院：反對中國脅迫西半球國家行使主權

相關新聞

要賈永婕「穿得純樸」被炎上 賴惠員認不妥：深感不安、會深刻檢討

民進黨立委賴惠員今在立法院財政委員會提醒台北101董事長賈永婕「穿得要純樸」，賴清德總統也說，專業不該只用穿著評斷。賴惠員稍早再度回應，回看影片才發現「確實有不妥當的地方」，整件事情造成賈永婕及社會大眾不舒服，「本人深感不安，也會深刻檢討。」

賴總統聲援「專業不該用穿著論斷」 賈永婕曬愛心：來101陪你挑衣服

台北101董事長賈永婕因將外套披在肩上，遭民進黨籍召委賴惠員提醒「建議穿得跟我們一樣純樸，國會殿堂有一定的標準」，身兼民進黨主席的賴清德總統為此在社群平台發發文，以他曾穿花襯衫主持中常會為例，稱一個人的專業和認真不該只用穿著評斷...

卓揆回應韓國瑜「不副署被動且必要」 藍白批違憲在先

立法院長韓國瑜在國慶大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓揆違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

僑委會出國預算列空白 徐巧芯喊非常傻眼：不就是搪塞立法院監督？

立法院外交及國防委員會明邀請僑委會報告，審查去年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，但執行情形只有一頁，且沒有考察類別。國民黨立委徐巧芯說，沒想到這張表是空白的，非常傻眼，顯示這個表不就是為了搪塞立法院的監督，因為沒有人會拿出來審查，所以製造的假象嗎？

外交部負面案件頻傳 在野批綠「永遠寬以待己」

外交部近期負面案件頻傳，藍白立委批評，外交體系的螺絲不是鬆了，是根本掉滿地，顯示外交部內部管理和監督全面失靈。民進黨立委林楚茵則呼籲外交部，對於任何不當行為，應盡快依規範來調查和處理，「該怎麼做就怎麼做」。

翁曉玲、徐巧芯酸沈伯洋立院出席情況 綠黨團：像「學渣評論第一名」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭國民黨立委接連質疑立院出席狀況，立委翁曉玲昨批沈未出席程序委員會，立委徐巧芯今又針對沈上廣播、質詢行程開酸。民進黨團反擊，沈伯洋在國會是「資優生」，昨因受傷、身體不適才缺席；這就像「學渣評論第一名」，不要因資優生一次身體不舒服，就「好像撿到槍一樣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。