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「純樸說」被罵爆會怕？突稱賈永婕穿著漂亮 賴惠員道歉：本人深感不安

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要賈永婕「穿得純樸」被炎上 賴惠員認不妥：深感不安、會深刻檢討

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴惠員稍早再度回應，回看影片才發現「確實有不妥當的地方」，整件事情造成賈永婕及社會大眾不舒服，「本人深感不安，也會深刻檢討。」圖／賴惠員辦公室提供
賴惠員稍早再度回應，回看影片才發現「確實有不妥當的地方」，整件事情造成賈永婕及社會大眾不舒服，「本人深感不安，也會深刻檢討。」圖／賴惠員辦公室提供

民進黨立委賴惠員今在立法院財政委員會提醒台北101董事長賈永婕「穿得要純樸」，賴清德總統也說，專業不該只用穿著評斷。賴惠員稍早再度回應，回看影片才發現「確實有不妥當的地方」，整件事情造成賈永婕及社會大眾不舒服，「本人深感不安，也會深刻檢討。」

賴惠員表示，她認同總統所說，台灣是一個自由多元的社會，每個人都有展現個人風格的權利，在各行各業中，一個人的專業及認真，「從來就不會只是用穿著來評斷」，這件事情一開始也不是用穿著評斷個人能力。

賴惠員說，今天早上她與賈永婕還搭同一台電梯到會場，當時也有注意到賈永婕「穿著很漂亮」。身為立委及會議主席，關於她今天言論的表達方式，原先只是為了反映部分會場裡的觀感，卻出現如此強烈的反應，讓她非常驚訝。

賴惠員表示，之後回看影片才發現，「確實有不妥當的地方」，整件事情也造成賈永婕與社會大眾的不舒服，並造成社會大眾不安，「本人深感不安，也會深刻檢討。」

台北101大樓董事長賈永婕上午出席立法院財政委員會備詢。記者蘇健忠／攝影 賴昭穎
台北101大樓董事長賈永婕上午出席立法院財政委員會備詢。記者蘇健忠／攝影 賴昭穎

賈永婕 賴惠員 立法院 民進黨 台北101

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