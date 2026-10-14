林佳龍訪波蘭宣布好消息 雙邊開啟半導體韌性合作

外交部長林佳龍率團出訪波蘭，除與波蘭、立陶宛、捷克及愛沙尼亞政要會晤，也參訪波蘭國家研究網路微電子與光電研究所，宣布建立針對功率氮化鎵的晶片技術合作計畫，這是台灣半導體韌性合作計畫首度與波蘭合作。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍於11日至14日率團訪問波蘭，期間會晤各國政要，包括波蘭前代理總統暨現任參議院外委會主席斯赫廷納（GrzegorzSchetyna）、波蘭國會「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）、立陶宛前國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）、捷克籍歐洲議會議員葛芮若（Markéta Gregorová）、愛沙尼亞國會外交委員會主席米克爾森（Marko Mihkelson）等重要友台議員。

外交部說明，林佳龍另參訪波蘭國家研究網路微電子與光電研究所，宣布台灣將與波蘭建立針對功率氮化鎵（GaN）的晶片技術合作計畫，雙方代表處預計於近期簽署合作備忘錄，這是台灣半導體韌性合作計畫首度與波蘭合作，後續將由工研院與波蘭國家研究網路微電子與光電研究所共同執行。

該計畫將結合台波雙方研究能量與產業資源，形成「台灣技術輸出、波蘭應用落地、製造需求回流台灣」的互惠互利正向產業循環，除可強化兩國功率半導體技術，並將拓展電動車、能源等高功率應用市場機會。

外交部提到，林佳龍也參訪位於弗羅茨瓦夫市的宏碁波蘭廠，該據點占地約2萬平方公尺，員工約400人，是宏碁在歐洲供應鏈的關鍵環節，以及保固維修的重要服務中心，深入瞭解台灣廠商如何以波蘭作為投資歐洲的門戶，並就台商在波蘭投資的實際情形充分交換意見。

外交部說，林佳龍此行也赴波蘭國際援助中心（PCPM）參訪，拜會台灣與波蘭合作援助烏克蘭的在地夥伴，並重申台灣將持續堅定支持烏克蘭，盼續與PCPM推動人道援助計畫，協助烏克蘭戰後重建。林佳龍另與曾來台短期研習的波蘭國家廣播電台烏籍記者茶敘，分享台灣援烏的工作成果。