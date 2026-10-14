外交部：波札那中國聲明損台灣主權 妄圖以認知戰改變現狀

波札那共和國與中國發表聯合聲明重申一中原則。外交部今天強烈抗議波方荒唐謬論、中方貶損台灣主權的不實論述，並重申兩岸互不隸屬，絕不容忍中國屢藉所謂雙邊聲明散播不實言論，妄圖以認知戰片面改變現狀。

根據中國外交部官網，波札那總統波柯（DumaBoko，另譯：博科）12日到17日訪問中國，與中國國家主席習近平會面後，兩國13日發布「中波建立全面戰略合作夥伴關係聯合聲明」，波方重申奉行「一中原則」，並稱捍衛聯大第2758號決議權威。

外交部發布新聞稿，對波方重申「一中原則」、蓄意扭曲聯大第2758號決議等荒唐謬論，以及中共政府持續利用雙邊會談場合拉攏他國、發表貶損台灣主權的不實論述，表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

外交部嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，台灣也絕非是中華人民共和國的一部分。唯有台灣經由民主程序產生的政府，才有權在包括聯合國體系在內的國際場域代表台灣人民，中國及其附和國家均無置喙餘地。絕不容忍中國屢藉所謂雙邊聲明散播不實言論，妄圖以認知戰片面改變現狀。

外交部嚴正強調，中國長期將所謂的「一中原則」強加於他國雙邊文件，企圖破壞國際秩序。任何單方聲明或文書，均無法改變兩岸互不隸屬的現狀。外交部正告波札那政府維持客觀中立，切勿盲從中國的刻意政治操弄，且勿輕視中國此舉為區域和平所帶來的潛在威脅。