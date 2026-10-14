賈永婕遭綠委嫌穿著不夠純樸 陳菁徽直呼傻眼：封建刻板印象

台北101董事長賈永婕今赴立法院財政委員會備詢，其穿著被提醒「不夠純樸」。國民黨立委陳菁徽直呼，不敢相信已經是21世紀，居然還能聽到這種對女性充滿封建刻板印象的批評。

賈永婕今赴立法院財政委員會備詢，因將外套披在肩上，遭民進黨籍召委賴惠員提醒「建議穿得跟我們一樣純樸，國會殿堂有一定的標準」，兩人一度交鋒。賴惠員發聲明澄清，當時是接獲他人反映才善意提醒，純粹考量議事禮儀，絕無批評賈永婕個人穿著風格、服裝品味或外貌之意。

陳菁徽說，今天賈永婕在立法院備詢時，居然被民進黨的賴惠員批評穿的不夠純樸。她直呼，「我的天啊，真的不敢相信都已經21世紀，我居然還能聽到這種對女性充滿封建刻板印象的批評。」

陳菁徽反問，如果這樣穿著是不純樸，那請問怎樣才是純樸？她到底聽了些什麼？