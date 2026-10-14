備詢遭賴惠員批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

台北101董事長賈永婕今赴立法院財政委員會備詢，因將外套披在肩上，遭民進黨籍召委賴惠員提醒要穿的樸素一點。賈永婕下午則再度回應，「不知道去立法院有制服的規定」。

賈永婕上午上台備詢時，賴惠員針對其服裝儀容提出提醒，建議「穿得跟我們一樣純樸」，並稱「國會殿堂有一定的標準」。賈永婕當場回應，她穿得和在場立委一樣，「一樣是長袖」。

賈永婕下午出席台北故宮特展開幕式暨聯名商品上市發表會時則再度表示，當下只覺得錯愕，下台後也再問其他女性董事長，是否有相關規定或是可以去哪裡採購，得到的回應也都是沒有。

賈永婕也說，今日上半身穿著金色服飾主要就是為了配合相關主題的古董裙，且今日活動一個月前就敲定，而立法院備詢則是上周才通知，因此赴立院時已特別換上黑色裙子。