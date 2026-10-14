玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

立法院國防外交委員會明邀請僑委會報告，並審查114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，沒想到僑委會送審查的執行情形表只有一頁，指僑委會出國預算分「視察」、「訪問」及「開會」三類，沒有考察類別，遭質疑大玩文字遊戲。

立院國防外交委員會明邀請僑務委員會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，同時請外交部次長吳志中列席，並備質詢；此外，委員會也審查僑委會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。不過，僑委會給立法院的執行情形表只有一頁。

該執行表指出，僑委會應邀列席外交及國防委員會，就「審查114年第4季因公派員出國計畫考察費用執行表」進行專報，並表示，僑委會因公出國預算類別分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，歷年均未編列「考察」類別的出國預算，亦無考察案件。

由於立法院要求審查「考察」類別的出國預算，不符合僑委會對於因公出國預算的分類，僑委會在費用執行表中就顯示空白，遭質疑與立法院大玩文字遊戲。