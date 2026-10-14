綠委賴惠員嗆賈永婕服儀不純樸 賴總統突Po花襯衫照：專業不該用穿著評斷

台北101董事長賈永婕因將外套披在肩上，遭民進黨籍召委賴惠員提醒「建議穿得跟我們一樣純樸，國會殿堂有一定的標準」，兩人一度交鋒。身兼民進黨主席的賴清德總統以他曾穿花襯衫主持中常會為例，稱一個人的專業和認真不該只用穿著評斷，應學習欣賞這些不同。

立法院財政委員會今邀請財政部長及所屬公股事業董事長、總經理列席業務報告。賈永婕上台備詢時，賴惠員針對其服裝儀容提醒，建議「穿得跟我們一樣純樸」，並稱「國會殿堂有一定的標準」。賈永婕當場回應，她穿得和在場立委一樣，「一樣是長袖」；賴惠員隨後問「要繼續辯嗎？」賈永婕則表示，「我沒有辯，我絕對尊重國會殿堂」。

此事引發各界熱議，更有網友湧入賴惠員臉書表達不滿，質疑賴的提醒毫無道理，賴則發聲明澄清，當時是接獲他人反映才善意提醒，純粹考量議事禮儀，絕無批評賈永婕個人穿著風格、服裝品味或外貌之意。

眼看風波越演越烈，賴清德下午在社群平台Threads貼出他穿花襯衫主持民進黨中常會的照片，稱台灣是一個自由、多元的社會，每個人都有展現個人風格的權利。在各行各業中，一個人的專業與認真，從來就不應該只用穿著來評斷。

賴清德說，我們可以有不同的想法、不同的風格，更應該學習欣賞這些不同。