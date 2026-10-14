拚春節前普發1萬！賴總統喊話朝野速審總預算 蔡其昌曝加碼可能性

民進黨今天舉行中常會，身兼黨主席賴清德總統指出，台灣今年經濟表現亮眼，多項數據創下歷史新高，政府會將經濟果實全民共享，他期盼立法院儘速通過明年度總預算案與追加預算，讓普發一萬元最快能在明年春節前入帳。針對加碼空間，民進黨立院黨團總召蔡其昌說，若未來經濟更好，不排除有再討論空間。

民進黨發言人吳崢轉述賴清德中常會致詞表示，今年台灣經濟發展非常好，預估外銷金額將首次超過9000億元美金，連帶經濟成長率超過11%。主因是受全球人工智慧（AI）需求強勁帶動，台灣9月出口總額達872.2億美元，出超達236.3億美元，雙雙創下歷年單月新高。

此外，賴清德提到，今年1到9月台灣累計出口總額達6615.5億美元，年增率達46.2%，累計出超達1605.5億美元，較去年同期增加625.4億美元，都是歷史最好成績。他說，這顯示台灣在全球AI供應鏈布局中，憑藉產業實力持續展現重要的國際競爭力。

賴清德指出，台灣能有亮眼的經濟表現，是全體台灣人共同努力的成果，經濟成長不僅要帶動產業發展、提升國家競爭力，更重要的是讓經濟成長果實由全民共享。因此政府在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，將「AI紅利全民共享」普發現金一萬元編列至明年度中央政府總預算案。財政部上周已向行政院提出規劃報告，政院也成立跨部會小組提前規畫。

賴清德提到，若明年度總預算案能在明年1月5日前獲立法院三讀通過，預計最快可在農曆春節前啟動發放。針對外界關注是否能發更多？與會人士轉述，民進黨團總召蔡其昌說，如果未來經濟成長更好，不排除有再討論的空間，但目前仍以一萬元為主。

另一方面，賴清德表示，面對AI時代來臨，台灣除了掌握產業發展契機，也必須協助傳統及中小微企業加速轉型。政府除了推動AI新十大建設，也提出中小微企業千億升級轉型發展基金，為台灣經濟注入新動能。

在法制配套上，賴清德說，行政院會上周已通過中小微企業轉型升級發展條例草案；他盼全體黨公職協助行政院加強政策宣傳，並呼籲立法院朝野黨團能儘速完成今年追加預算、明年度中央政府總預算案，以及該條例草案的審議。