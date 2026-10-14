快訊

外資賣超200億卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

備詢遭綠委批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

聽新聞
0:00 / 0:00

拚春節前普發1萬！賴總統喊話朝野速審總預算 蔡其昌曝加碼可能性

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統指出，期盼立法院儘速通過明年度總預算案與追加預算，讓普發一萬元最快能在明年春節前入帳。聯合報系資料照
賴清德總統指出，期盼立法院儘速通過明年度總預算案與追加預算，讓普發一萬元最快能在明年春節前入帳。聯合報系資料照

民進黨今天舉行中常會，身兼黨主席賴清德總統指出，台灣今年經濟表現亮眼，多項數據創下歷史新高，政府會將經濟果實全民共享，他期盼立法院儘速通過明年度總預算案與追加預算，讓普發一萬元最快能在明年春節前入帳。針對加碼空間，民進黨立院黨團總召蔡其昌說，若未來經濟更好，不排除有再討論空間。

民進黨發言人吳崢轉述賴清德中常會致詞表示，今年台灣經濟發展非常好，預估外銷金額將首次超過9000億元美金，連帶經濟成長率超過11%。主因是受全球人工智慧（AI）需求強勁帶動，台灣9月出口總額達872.2億美元，出超達236.3億美元，雙雙創下歷年單月新高。

此外，賴清德提到，今年1到9月台灣累計出口總額達6615.5億美元，年增率達46.2%，累計出超達1605.5億美元，較去年同期增加625.4億美元，都是歷史最好成績。他說，這顯示台灣在全球AI供應鏈布局中，憑藉產業實力持續展現重要的國際競爭力。

賴清德指出，台灣能有亮眼的經濟表現，是全體台灣人共同努力的成果，經濟成長不僅要帶動產業發展、提升國家競爭力，更重要的是讓經濟成長果實由全民共享。因此政府在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，將「AI紅利全民共享」普發現金一萬元編列至明年度中央政府總預算案。財政部上周已向行政院提出規劃報告，政院也成立跨部會小組提前規畫。

賴清德提到，若明年度總預算案能在明年1月5日前獲立法院三讀通過，預計最快可在農曆春節前啟動發放。針對外界關注是否能發更多？與會人士轉述，民進黨團總召蔡其昌說，如果未來經濟成長更好，不排除有再討論的空間，但目前仍以一萬元為主。

另一方面，賴清德表示，面對AI時代來臨，台灣除了掌握產業發展契機，也必須協助傳統及中小微企業加速轉型。政府除了推動AI新十大建設，也提出中小微企業千億升級轉型發展基金，為台灣經濟注入新動能。

在法制配套上，賴清德說，行政院會上周已通過中小微企業轉型升級發展條例草案；他盼全體黨公職協助行政院加強政策宣傳，並呼籲立法院朝野黨團能儘速完成今年追加預算、明年度中央政府總預算案，以及該條例草案的審議。

民進黨發言人吳崢。記者黃婉婷／攝影
民進黨發言人吳崢。記者黃婉婷／攝影

普發一萬 賴清德 民進黨 中常會 蔡其昌 春節 吳崢 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

普發2萬為何須舉債 財長：中央新增稅收僅2500億

促產業綠色轉型 賴總統：續推碳費、綠色成長基金、千億元助中小微

卓揆：台灣經濟再創高峰 須加速 AI 導入公私部門 推動百工百業智慧化

普發現金增至二萬？ 財長莊翠雲未表態 僅說稅收實徵數和預算數差不多

相關新聞

備詢遭賴惠員批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

台北101董事長賈永婕今赴立法院財政委員會備詢，因將外套披在肩上，遭民進黨籍召委賴惠員提醒要穿的樸素一點。賈永婕下午則再度回應，「不知道去立法院有制服的規定」。

綠委賴惠員嗆賈永婕服儀不純樸 賴總統突Po花襯衫照：專業不該用穿著評斷

台北101董事長賈永婕因將外套披在肩上，遭民進黨籍召委賴惠員提醒「建議穿得跟我們一樣純樸，國會殿堂有一定的標準」，兩人一度交鋒。身兼民進黨主席的賴清德總統以他曾穿花襯衫主持中常會為例，稱一個人的專業和認真不該只用穿著評斷，應學習欣賞這些不同。

「建議穿得純樸」批賈永婕備詢穿著遭罵翻 賴惠員：接獲反映才提醒

台北101董事長賈永婕今赴立法院財政委員會備詢，因將外套披在肩上，遭民進黨籍召委賴惠員提醒「建議穿得跟我們一樣純樸，國會殿堂有一定的標準」，兩人一度交鋒。賴惠員發聲明澄清，當時是接獲他人反映才善意提醒，純粹考量議事禮儀，絕無批評賈永婕個人穿著風格、服裝品味或外貌之意。

玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

立法院國防外交委員會明邀請僑委會報告，並審查114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，沒想到僑委會送審查的執行情形表只有一頁，指僑委會出國預算分「視察」、「訪問」及「開會」三類，沒有考察類別，遭質疑大玩文字遊戲。

拚春節前普發1萬！賴總統喊話朝野速審總預算 蔡其昌曝加碼可能性

民進黨今天舉行中常會，身兼黨主席賴清德總統指出，台灣今年經濟表現亮眼，多項數據創下歷史新高，政府會將經濟果實全民共享，他期盼立法院儘速通過明年度總預算案與追加預算，讓普發一萬元最快能在明年春節前入帳。針對加碼空間，民進黨立院黨團總召蔡其昌說，若未來經濟更好，不排除有再討論空間。

卓揆回應韓國瑜「不副署被動且必要」 藍白批違憲在先

立法院長韓國瑜在國慶大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓揆違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。